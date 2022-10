Unfallerkennung: Apple Watch 8 rettet Leben bei Autounfall

Die neue Unfallerkennung für die Apple Watch und das iPhone wurde nach der Vorstellung von einigen Testern auf die Probe gestellt, allerdings wurden die Unfälle immer nachgestellt. Dass man solch ein Szenario nicht mit seinem eigenen Leben ausprobieren möchte, sollte klar sein. Nun teilt der Nutzer Carnivoroustaco seine echte Unfall-Story bei Reddit:

Die Unfallerkennung funktioniert. Ein Reifen ist geplatzt und ich bin mit etwa 70 Sachen gegen einen Telefonmast gefahren. Kopf gegen das Lenkrad, ständiges Hupen, Rauch kommt aus dem Auto. Ich spürte die kleinen Vibrationen am Handgelenk, dass die Behörden gerufen wurden. Das war mitten im Nirgendwo, also wer weiß, wie lange ich dort gelegen hätte, wenn die Apple Watch nicht gewesen wäre. Das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich im Krankenwagen abtransportiert werde. Ich habe eine Orbitalfraktur und 3 gebrochene Rippen. Mein Gesicht ist mehr Blut als Haut, und meine Hände sind mit Glas und Blut verschmiert. ABER, ich bin am Leben. Danke, Apple. Ich bin sicher, dass man mich irgendwann gefunden hätte, aber mit der Watch S8 ging es zweifellos schneller. Überprüft eure Reifen. Seid vorsichtig, Freunde. All eure guten Wünsche bedeuten mir sehr viel! Wenn Sie die neuen Produkte besitzen, schalten Sie die Unfallerkennung ein!