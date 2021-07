Video: Apple bewirbt Gesundheitsfunktionen der Apple Watch 6

The future of health is on your wrist. So beschreibt Apple die Apple Watch Series 6 im neusten Werbespot. Der Spot stellt die Gesundheitsfunktionen Sturzerkennung, Blutsauerstoffmessung, Workout Tracking und mehr in den Fokus.

Die Frage an euch: Welche der Funktionen nutzt ihr aktiv? Ist eure Apple Watch ein stetiger Begleiter beim Sport?