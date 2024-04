VRR App: Check-In für das Eezy Ticket auf der Apple Watch möglich

NRW bietet das sogenannte Eezy Ticket an, damit man sich vor Fahrtantritt nicht durch den Tarifdschungel und die verschiedenen Ticketpreise kämpfen muss. Das Eezy Ticket gewährleistet immer das beste Preis-Leistungsverhältnis und ist niemals teurer als ein Einzelticket für die gewählte Strecke. Die Abrechnung für das besondere Ticket erfolgt nicht über die gefahrene Strecke, sondern per Luftlinie. Genau aus diesem Grund ist der Endpreis oftmals günstiger oder bei längeren Strecken auf jeden Fall nicht teurer und man muss sich nicht mit den Tarifen auseinandersetzen.

Da ich viel mit dem Fahrrad unterwegs bin, habe ich kein Deutschlandticket abonniert und nutze für gelegentliche Fahrten mit Bus und Straßenbahn die VRR-App (App Store-Link). Ich lege oftmals nur kurze Strecken zurück und greife dann gerne zum Kurzstrecken-Tarif (in der Regel drei Haltestellen), allerdings gibt es solch ein Angebot nicht überall. Erst vor ein paar Wochen bin ich mit der Straßenbahn von Bochum nach Witten gefahren und habe dafür ein Eezy Ticket genutzt.

Während ich den Check-In an der Starthaltestelle ausgeführt habe, ist der Check-Out am Ziel leider in Vergessenheit geraten, da die Bahn verspätet war und ich zum nächsten Gleis rennen musste, um meinen Zug zu bekommen. Die VRR-App erinnert zwar an den Check-Out per Push-Nachricht, aber auch diese Mitteilung ist mir entgangen. Nach mehreren Stunden im IC ist mir mein Fehler aufgefallen und ich habe den Check-Out gemacht – und musste 32 Euro bezahlen. Da es sich um einen Fehler handelt, habe ich den Kundenservice kontaktiert und die Differenz wurde mir nachträglich erstattet.

Eezy Ticket auf der Apple Watch nutzen

Um das zu vermeiden, werde ich zukünftig den Check-In und den Check-Out über die Apple Watch tätigen. Die VRR-App bietet in Version 6.34.1714419 eine angepasste App für die Apple Watch an, mit der das Losfahren am Start noch einfacher ist, da man den Check-In mit nur einem Klick auf der Uhr am Handgelenk ausführen kann. Ihr müsst euch um keine Tarife und Preise kümmern, allerdings solltet ihr an den Check-Out denken, um oben genannte Probleme zu vermeiden.

Ich finde die Idee des Eezy Tickets wirklich sehr gut und ist man nur gelegentlich unterwegs oder kennt sich so gar nicht mit den Tarifstufen und Tickets aus, hat man mit dem Eezy Ticket immer ein gültiges Ticket gewählt und läuft nicht Gefahr mit einem falschen Ticket schwarz zu fahren.

VRR-App ist mir zu unübersichtlich

Hier in Bochum habe ich sehr lange die Mutti-App des hiesigen ÖPNV-Unternehmens Bogestra genutzt. Leider wurde die App aus mir unerklärlichen Gründen eingestampft, obwohl ich die Mutti-App als wirklich sehr gut empfunden habe. Der Umstieg auf die VRR-App war für mich ziemlich hart, da ich das Design echt schlimm finde und die komplette App als benutzerunfreundlich einstufe. Hier im Tarifüberangebot das richtige Ticket zu finden, ist wirklich kompliziert. Zum Glück gibt es zumindest das Eezy Ticket, dass den Kauf eines Tickets erheblich vereinfacht. Und der Check-In ist über die Apple Watch jetzt noch viel einfacher.