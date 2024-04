„Ghost Touch“ auf der Apple Watch: Noch mehr Modelle betroffen

Die neusten Modelle der Apple Watch, also die Apple Watch Series 9 und Apple Wach Ultra 2, sind von sogenannten „Ghost Touches“ betroffen, wobei das Update auf watchOS 10.4 eigentlich für Besserung sorgen sollte. Scheinbar tritt das Problem der „Geisterbedienung“ nicht nur bei den neusten Watch-Modellen auf, sondern auch bei älteren Varianten.

In einem internen Memo an seine Reparaturpartner gibt Apple an, dass auch die Apple Watch Series 7, die Apple Watch Series 8 und die Apple Watch Ultra (erste Generation) von den Problemen betroffen sind. Während Apple damals großzügig einen Tausch der Uhr in die Wege geleitet hat, soll jetzt ein erzwungener Neustart ausreichen. Zudem sollen die Reparaturpartner sicherstellen, dass die neuste Version von watchOS installiert ist.

Geisterbedienung auch auf älteren Apple Watch-Modellen

Erstmals wurden Stimmen im Februar dieses Jahres laut, die von unkontrollierten Eingaben auf der Apple Watch berichtet haben. Apple hat im März mit watchOS 10.4 ein Update zur Fehlerbehebung veröffentlicht und man kann davon ausgehen, dass diese Version auch die Fehler auf den älteren Modelle behebt. Falls nicht, deutet der Wortlaut von Apple darauf hin, dass es in naher Zukunft ein weiteres Update geben wird.