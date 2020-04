Wenig überraschend: iPhone SE sieht innen genau wie ein iPhone 8 aus

Normalerweise sind es ja die Kollegen von iFixit, die sich besonders zeitnah um die Zerlegung eines neuen Apple-Geräts kümmern. Dieses Mal ist es allerdings ein Video-Blogger aus Asien, der sich um diese Angelegenheit kümmert.

In dem rund fünf Minuten langen Video, in dem englische Untertitel aktiviert werden können, seht ihr einen direkten Vergleich der Hardware-Komponenten vom neuen iPhone SE und dem iPhone 8. Das ist wenig überraschend, denn nur so kann es Apple schaffen, den Preis so niedrig zu halten: Es werden bereits bestehende Produktionsstätten und Teile genutzt.

Es gibt dann aber doch ein paar kleine Details, die sich unterscheiden. So verfügt das iPhone SE zwar über den gleichen Akku wie das iPhone 8, allerdings mit einem anderen Adapter. Das gesamte Logic-Board samt Prozessor lässt sich ebenfalls austauschen, allerdings funktioniert dann die Rückkamera nicht mehr. Das Display scheint Apple hingegen komplett vom iPhone 8 übernommen zu haben.

Das neue iPhone SE wird ab heute ausgeliefert – falls ihr zu den Bestellern der ersten Stunde gehört, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren zu Wort melden: Wie ist euer erster Eindruck des neuen Einsteiger-Smartphones von Apple?