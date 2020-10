Werde ich doch noch ein Fan von einer Schutzfolie für die Apple Watch?

Eigentlich lautet bei mir ja die Devise: Nur auf dem nackten Glas toucht es sich richtig gut. Mein iPhone nutze ich seit jeher nur mit einer Schutzhülle auf der Rückseite und auch die Apple Watch habe ich bisher nicht mit einem Displayschutz versehen.

Das hat sich bei meiner Series 5 ein wenig gerächt. Mit der Apple Watch bin ich tatsächlich einige Male an ein paar härtere Kanten und raue Wände gekommen, das Resultat waren ein paar durchaus gut sichtbare Kratzer am oberen Rand des Displays.

Also habe ich mir fest vorgenommen, mit der Apple Watch Series 6 ein wenig vorsichtiger umzugehen. Da kam eine Mail, die mich kurz nach dem Release der Series 6 erreichte, gerade recht: Der Berliner Zubehör-Hersteller Artwizz hat mich gefragt, ob ich nicht mal den ScratchStopper Curved für die Apple Watch ausprobieren möchte.

Ich sage es euch an dieser Stelle ganz ehrlich: Bisher war ich von Schutzfolien für die Apple Watch absolut kein Fan. Absolut kein Fan. Aber aufgrund der jüngsten Erfahrungen mit der Series 5 wollte ich es nun einfach mal ausprobieren.

Im Lieferumfang des Artwizz ScratchStopper Curved sind neben vier Schutzfolien für die Apple Watch auch ein Putztuch, Dust Remover und ein Spray enthalten. Dieses sprüht man auf die klebende Seite der Schutzfolie, um diese nach dem Anbringen auf der Uhr noch verschieben zu können. Das ist auch zwingend notwendig, denn aufgrund des abgerundeten Displays muss die Schutzfolie perfekt ausgerichtet werden.

Natürlich habe ich es beim ersten Versuch mal wieder hinbekommen, ein kleines Staubkorn unter der Folie zu platzieren, ansonsten hat die Anbringung aber gut geklappt. Hat man alle Blasen und Flüssigkeit herausgedrückt, sieht das Ergebnis zunächst noch etwas ernüchternd aus, wenn die Folie dann aber komplett getrocknet ist, ist sie mit bloßem Auge kaum noch zu sehen.

Mein erster Eindruck ist also durchaus positiv. Klar ist: Die Folie ist weicher als Glas und wird sich mit der Zeit abnutzen, irgendwann muss sie also ausgetauscht werden – der Ersatz wird ja in dreifacher Form mitgeliefert. Gerade bei den abgerundeten Rändern bin ich gespannt, ob die Folie dort auch dauerhaft hält. Für den Moment bin ich jedenfalls zufrieden und werde die Folie auf der Apple Watch belassen, um euch in ein paar Wochen noch mal mit Feedback versorgen zu können.