Wetter.de ist die neue Wetter-App meiner Wahl

Ich war jahrelang zufriedener Nutzer von WeatherPro und habe die App auch immer wieder gerne empfohlen. Seit dem Betreiber-Wechsel ist aber nicht mehr viel passiert, das angekündigte große Update ist nie erschienen und irgendwann ist auch mein Premium-Paket abgelaufen. Grund genug also, nach einer Alternative Ausschau zu halten.

Nach dem Start von iOS 16 habe ich es einige Zeit mit der Wetter-App von Apple versucht, doch die Vorhersagen waren dort wirklich unterirdisch und alles andere als genau. Ziemlich genaue Daten gibt es bekanntlich bei WetterOnline, allerdings konnte ich mich nicht mit dem Design der App anfreunden. Und das, obwohl ich über die Familienfreigabe vom 9,99 Euro teuren Premium-Jahres-Paket hätte profitieren können.

Darum habe ich mich für Wetter.de entschieden

Am Ende ist meine Wahl auf Wetter.de (App Store-Link) gefallen. Bei der von RTL entwickelten App waren die Vorhersagen und angezeigten Werte in den letzten Wochen aus meiner Sicht ziemlich akkurat und zufriedenstellend. Optisch wirkt die App deutlich moderner, vor allem im Vergleich zu WeatherPro. Das Auge isst ja auch irgendwie mit.

Auf der Startseite, auf der in der kostenlosen Version übrigens nur sehr dezent Werbung verbaut ist, wird sehr prominent und hübsch die aktuelle Wetterlage präsentiert. Darunter findet man horizontal aufgelistet stündliche Kacheln, an denen man Wetter, Temperatur und Regenmenge blitzschnell ablesen kann. Ebenfalls auf der Startseite zu finden sind Regenradar, wöchentliche Vorhersage und eine Tages-Vorschau. Also im Prinzip alles, was man im Alltag braucht.

Darüber hinaus bietet Wetter.de einen Radar mit Niederschlag, Wind und Sonnenstunden, einen Freizeit-Bereich mit zahlreichen Widgets wie Pollenflug, Schneemenge oder Grillwetter für Orte nach Wahl und einen News-Bereich, der seit dem jüngsten Update allerdings nichts mehr anzeigt – vermutlich nur ein kleiner Bug.

Falls gewünscht, kann in den Einstellungen auch die Premium-Version von Wetter.de aktiviert werden. Im Abo bezahlt man 99 Cent für einen Monat, 1,99 Euro für drei Monate oder 6,49 Euro für ein Jahr. Da sich das Abonnement über die Familienfreigabe teilen lässt, finde ich den Preis durchaus in Ordnung. Neben der Werbefreiheit erhält man mit dem Premium-Paket noch einige Extras wie zusätzliche Wetterkarten oder Regen-Push-Meldungen.