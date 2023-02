XLayer: 65 Watt USB-C-Ladegerät für 24,95 Euro

Der Hersteller XLayer hat aktuell den nächsten Gutscheincode für euch am Start und das heutige Angebot kann sich absolut sehen lassen. Ihr bekommt den mit 34,95 Euro eh schon recht günstigen Universal 65W Powercharger mit dem Gutscheincode powerapp3 derzeit für nur 24,95 Euro (Weiß/Schwarz). Der Versand zu euch nach Hause ist dabei sogar kostenlos.

Das ist ein Preis, bei dem die Konkurrenz von Anker, Ugreen oder Baseus nicht mithalten kann. Es gibt zwar einige No-Name-Ladegerät bei Amazon, die einen Hauch günstiger sind, diese sind dann aber oft nur mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet. Und hier hat XLayer definitiv mehr zu bieten.

Das erwartet euch beim XLayer Universal 65W Powercharger

Der Xlayer Powercharger verfügt über insgesamt drei Anschlüsse. Neben einem klassischen USB-A-Port gibt es auch zwei USB-C-Anschlüsse. Die Besonderheit: Im Gegensatz zu günstigen Lösungen kann das Netzteil an einem USB-C-Port die gesamten 65 Watt zur Verfügung stellen, wenn kein weiteres Gerät angeschlossen ist. Das ist praktisch, wenn man beispielsweise ein MacBook aufladen möchte. Über den USB-A-Anschluss können bei alleiniger Nutzung maximal 60 Watt ausgegeben werden.

Solltet ihr mehrere Geräte gleichzeitig aufladen wollen, reduziert sich die Leistung der einzelnen Anschlüsse natürlich. Punktabzüge gibt leider, wenn alle drei Anschlüsse verwendet werden – dann teilen sich der zweite USB-C-Anschluss und der USB-A-Port nämlich 15 Watt, was recht wenig ist. Hier eine kleine Übersicht über die dann vorliegenden Leistungsdaten:

USB-C + USB-C: 45 + 20 Watt

USB-C + USB-A: 45 + 20 Watt

USB-C + (USB-C + USB-A): 45 + (15 Watt)

Mit Abmessungen von rund 6 x 6 x 2,9 Zentimeter plus Stecker ist der Xlayer Powercharger zudem recht kompakt gestaltet. Optisch gibt es aber einige Details, die mich dann doch ein wenig stören: So ist der Kunststoff des Steckers und des Ladegeräts selbst nicht einheitlich, sondern leicht abgesetzt. Das betrifft beide Varianten, ihr könnt das Ladegerät in Schwarz oder Weiß bestellen.

2 Bewertungen XLayer Powercharger 65W USB Typ C White USB C Power Charger PD 65W mit 3 Ports Schnellladefunktion

2 x USB C Ports (PD 65W) und 1 x USB A Port (60W)