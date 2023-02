DJI Mini 2 SE: Neue kompakte Drohne mit verbesserter Flugsteuerung

Nachdem bereits im Vorfeld einige Informationen und Fotos durchgesickert waren, ist nun der offizielle Launch der neuen DJI Mini 2 SE erfolgt. Die kompakte Drohne richtet sich vor allem an Einsteiger und Einsteigerinnen in die Welt der kleinen Fluggeräte.

Eines muss aber gleich vorweg gesagt werden: Der Einstieg in die Welt der Mini-Drohnen wird mit der DJI Mini 2 SE teurer als zuvor. Der Vorgänger, die DJI Mini SE, war in Deutschland im Standard-Paket für knapp 300 Euro zu haben. Die Neuerscheinung wird bald zu Preisen ab 389 Euro angeboten werden, in der Fly More-Combo mit Tasche, Ladestation für drei Akkus und weiteren Batterien und Propellern sind sogar 529 Euro zu zahlen.

Die gestern vom chinesischen Hersteller vorgestellte DJI Mini 2 SE verfügt nun über einige Verbesserungen bei der Flugleistung und der Bildübertragung. Zudem bringt die Neuerscheinung die intelligenten Funktionen der vorherigen Mini SE-Generation mit. Foto- und Videoqualität wurde jedoch beibehalten, was darauf hindeutet, dass die neue DJI-Drohne eher im Einstiegs-, als im Upgrade-Segment zu finden ist.

2,7K-Kameraauflösung und Fotos mit 12 Megapixel

Mit einem Gewicht von weniger als 249 Gramm ist die DJI Mini 2 SE eine ultraportable Drohne, die in einigen Regionen der Welt von entsprechenden Verboten und Regularien ausgeschlossen ist. Ihr 1/2,3-Zoll-CMOS-Kamerasensor filmt Videos mit 2,7K-Auflösung bei 40 Mbit/s und liefert Fotos mit 12 Megapixeln. Bei FullHD-Auflösung ist auch ein vierfacher Digitalzoom möglich, Fotos können darüber hinaus auch im RAW-Format aufgenommen werden.

Die DJI Mini 2 SE verfügt zudem mit einem 2.250 mAh-Akku über eine maximale Flugdauer von 31 Minuten und eine HD-Videoübertragung mit einer Reichweite von bis zu 10 Kilometern. Zu den intuitiven Flugsteuerungsfunktionen gehören Start und Landung mit nur einem Tastendruck, ein stabiler Schwebeflug und eine Return-to-Home-Funktion (RTH). Intelligente Aufnahmemodi wie QuickShots und Panorama sollen auch unerfahrenen Usern kreative Aufnahmen ermöglichen.

Erhältlich wird die neue DJI Mini 2 SE in Deutschland und Österreich ab dem 22. März 2023 sein. Bei einem Kaufpreis, der ab 389 Euro starten wird, lohnt dann durchaus auch ein Blick auf die mit 4K-Kameraauflösung etwas besser ausgestattete DJI Mini 2, die für 459 Euro zu haben ist. Die offizielle Produktseite der DJI Mini 2 SE ist mittlerweile nicht mehr verfügbar und war wohl schon etwas zu früh online. In Kürze dürften aber auf der DJI-Website alle wichtigen Infos zur Neuerscheinung zu finden sein.