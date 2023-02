Apple Music beim Super Bowl: Rihanna am Montag mit Halbzeit-Show

In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt wie in jedem Jahr das Finale der US-amerikanischen National Football League NFL, der Super Bowl. In diesem Jahr findet die 57. Auflage im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, statt. Die bekannte Sängerin Rihanna wird die Headline-Künstlerin des Events sein und in der Halbzeit der Partie auftreten.

Apple bzw. Apple Music als offizieller Hauptsponsor der Super Bowl LVII Halftime Show vermarktet das Event und die Performance von Rihanna derzeit mit viel Aufwand. Am Sonntag um 21 Uhr Pacific Time (PST), demnach um 6 Uhr am Montag in Deutschland, wird Nadeska Alexis von Apple Music Radio die Sängerin interviewen, der Livestream wird in der Apple Music-App verfügbar gemacht werden.

Rihanna-Wallpaper und Twitter-Hashflags

Apple hat darüber hinaus auch ein iPhone-Wallpaper und ein Apple Watchface mit einem Rihanna-Motiv veröffentlicht, die sich über die Shazam-App herunterladen lassen. Entweder wird man gleich mit dem Pop-Up-Screen der Wallpaper begrüßt, oder kann alternativ auch nach Rihanna in der App suchen und ihre Konzert-Seite besuchen. Weiterhin gibt es bei Twitter auch neue #AppleMusic und #AppleMusicHalftime Hashflags mit einem pinken Apple-Logo.

Der Konzern aus Cupertino hat auf einer eigenen Newsroom-Seite zudem alle Optionen, Rihannas Musik und Auftritt bei Apple Music zu verfolgen, in einem eigenen Artikel dargelegt. Der Super Bowl LVII zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles wird am Montag, den 13. Februar 2023, um 0.30 Uhr deutscher Zeit starten. In Deutschland überträgt ran auf ProSieben das Event live, zudem lässt sich der Livestream über die ran-App (App Store-Link) verfolgen.

Fotos: Apple.