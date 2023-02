Halide Mark II: Kamera-App erhält mit Update neues Telezoom-Feature

Die aktuelle iPhone 14 Pro- und iPhone 14 Pro Max-Generation verfügt über eine Telezoom-Linse mit dreifachem optischen Zoom. Diese Option ermöglicht es, entfernte Motive näher heranzuholen, ohne Qualitätseinbußen hinnehmen zu müssen. Für die iPhone-Modelle ohne „Pro“ im Namen ist ein solches Objektiv nicht vorgesehen.

Mit dem neuesten Update für die Halide Mark II-Kamera-App (App Store-Link) können nun aber auch Besitzer und Besitzerinnen eines Nicht-Pro-iPhones auf eine Telezoom-Funktion zugreifen. In Version 2.11 von Halide Mark II gibt es nämlich ein neues Feature, das sich Neural Telephoto nennt. Mit letzterem werden virtuelle Linsen zur Benutzeroberfläche der App hinzugefügt, die Details in Aufnahmen verbessern. Sie wenden das gleiche Machine Learning an, das auch bereits den Makro-Modus von Halide Mark II antreibt. Das Entwicklerteam beschreibt die Neuerung wie folgt:

„Neural Telephoto gibt Nicht-Pro-iPhones, denen ein physisches Teleobjektiv fehlt, eine neue Fähigkeit. Man kann es sich wie ein virtuelles Teleobjektiv vorstellen. Wenn Sie ein Bild mithilfe von Software vergrößern, erhalten Sie normalerweise unscharfe Ergebnisse, und diagonale Linien sehen etwas zackig aus. Mit Neural Telephoto verbessern wir die Details in gezoomten Aufnahmen, indem wir dasselbe maschinelle Lernsystem anwenden, das auch unseren hochgelobten Makromodus steuert – Sie erhalten ein neues, virtuelles 2×-Objektiv, und das kostenlos! Natürlich kann Software ein echtes Teleobjektiv auf einem iPhone Pro nicht übertreffen, aber Neural Telephoto bewahrt die Details besser als die meiste Software. Wir freuen uns, dass wir diese Funktion endlich auch unseren Nicht-Pro-iPhone-Nutzern zur Verfügung stellen können.“

Neural Telephoto-Aufnahmen werden mit Hilfe von maschinellem Lernen in HEIC und JPEG gezoomt und verbessert, aber die Funktion erfasst auch unbearbeitete, nicht gezoomte vollständige RAW-Dateien. Standardmäßig nimmt Halide im RAW- und JPEG-Modus auf, so dass man sowohl eine unbearbeitete RAW-Datei sowie eine gezoomte und verbesserte JPEG-Datei erhält.

Das Update auf Version 2.11.0 von Halide Mark II steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen der App kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. Der Download von Halide Mark II ist grundsätzlich gratis und erfordert zur Nutzung ein Abo, das mit 2,99 Euro/Monat bzw. 12,49 Euro/Jahr zu Buche schlägt.