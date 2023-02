Satechi reduziert Mac-Tastaturen, ESR 5.000 mAh MagSafe Powerbank

Bevor ich die tollen Tastaturen von Logitech für mich entdeckt habe, sind viele meiner Texte auf einer Satechi Bluetooth-Tastatur entstanden. Um genau zu sein, auf der Bluetooth-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, bei der die Tasten eine leichte Wölbung aufweisen, die entsprechend für die Fingerkuppen geformt sind.

Die Tastatur gibt es jetzt für 69,99 Euro statt 79,99 Euro, setzt auf Bluetooth 5.0 und kann per USB-C aufgeladen werden. Die Hintergrundbeleuchtung ist vor allem in den späten Abendstunden praktisch, auf eine beleuchtete Tastatur möchte ich nicht mehr verzichten. Gut: Ihr könnt die Tastatur mit drei Geräten verbinden und schnell zwischen diesen wechseln. Ebenso ist ein Ziffernblock verfügbar, wer also mit vielen Zahlen hantiert, kommt so meist schneller zum Ziel.

SATECHI Kompakte Bluetooth-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung – Kabelloses Bluetooth 5.0 &... WIRELESS BLUETOOTH 5.0 – verfügt über verbesserte Bluetooth 5.0-Funktionen mit einer einfachen Einrichtung für einen nahtlosen Verbindungsprozess

WIEDERAUFLADBARE USB-C – Ausgestattet mit einem praktischen, wiederaufladbaren USB-C-Anschluss, damit Ihre Tastatur für minimale Ausfallzeiten mit...

Slim-Tastaturen ebenfalls reduziert

Die Satechi Slim X3 ist eine kabellose und vollwertige Bluetooth-Tastatur mit Ziffernblock. Vor knapp einem Jahr habe ich euch dieses Modell ausführlich vorgestellt. Die Bezeichnung Slim kommt nicht von ungefähr, die Tastatur ist besonders dünn und leicht. Das Tippgefühl ist gut, obwohl ihr plane Tasten ohne Wölbung zum Einsatz kommen. Die große X3-Version kostet jetzt 79,99 Euro statt 89,99 Euro.

Die kurze Variante, genannt Slim X1, verzichtet auf den Ziffernblock und kostet 64,99 Euro statt 69,99 Euro. Die Slim W3 ist wiederum eine vollwertige Tastatur mit Ziffernblock, ist aber kabelgebunden. Hier zahlt ihr 59,99 Euro statt 69,99 Euro.

SATECHI Slim X3 Bluetooth-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und Ziffernblock – Kompatibel mit... OPTIMIERT FÜR MAC - Die Slim X3 Bluetooth-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung wurde speziell für Apple-Benutzer entwickelt und verfügt über ein...

BLUETOOTH FÜR MEHRERE GERÄTE – ausgestattet mit benutzerfreundlichen Bluetooth-Tasten zum Zuweisen von bis zu vier Geräten – perfekt, um mit...

2 Bewertungen SATECHI Slim X1 Bluetooth-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung – Kompatibel mit MacBook Pro/Air... OPTIMIERT FÜR MAC – Die Slim X1 Bluetooth-Tastatur wurde speziell für Apple-Benutzer entwickelt und verfügt über ein vollständiges...

BLUETOOTH FÜR MEHRERE GERÄTE – ausgestattet mit benutzerfreundlichen Bluetooth-Tasten zum Zuweisen von bis zu drei Geräten – perfekt, um mit...

Angebot Satechi Slim W3 kabelgebundene Tastatur Kabelgebundene Tastatur mit Nummernblock

Modernes und flaches Aluminium-Design

ESR HaloLock 5K Powerbank mit Kickstand

Die MagSafe Powerbank von ESR bietet 5.000 mAh Kapazität und zudem einen kleinen Kickstand, mit dem man sein iPhone aufstellen kann – im Hoch- und Querformat. Mit dem Gutscheincode UC2MI4BM gibt es die schwarze Version für nur 29,99 Euro statt 44,99 Euro.