iOS 18: Kommen verbesserte „intelligente Song-Übergänge“ in Apple Music?

Es ist nicht mehr lang bis zur diesjährigen WWDC und der Enthüllung von iOS 18 und seinen neuen Features. Die Hauptrolle dürften dabei die Neuerungen sein, die Apple in Sachen KI implementiert hat. Doch auch Apple Music soll mit einem Update bedacht worden sein und künftig zu „intelligenten Song-Übergängen“ fähig sein, wie ein Gerücht besagt.

Wie AppleInsider berichtet, teste Apple derzeit ein neues Apple-Music-Feature, das derzeit „smart song transitions“, also intelligente Song-Übergänge, genannt wird. Der Insider behauptet, die Funktion werde auf die bestehende Crossfade-Logik von Apple Music aufbauen und diese optimieren.

In der aktuellen Version von Apple Music reduziert die App automatisch am Ende des aktuellen Songs dessen Lautstärke und beginnt gleichzeitig mit der Wiedergabe des nächsten Tracks, dessen Lautstärke dann sukzessive erhöht wird. So entsteht ein entsprechender Übergang zwischen den Titeln.

„Smart Song Transitions“ für bessere Musik-Übergänge

Mit Smart Song Transitions soll es, wie Apple Insider schreibt, die Möglichkeit geben, die Dauer dieses Crossfade-Effekts selbst einzustellen. Dabei kann man zwischen einer und bis zu zwölf Sekunden wählen. Wer sich die Einstellungen von Apple Music allerdings schon einmal angesehen hat, wird festgestellt haben, dass es diese Einstellungsmöglichkeit bereits gibt. Ob AppleInsider also eine echte News mitzuteilen hatte, ist unklar.

Denn ob Apple noch mehr in Sachen „intelligente Song-Übergänge“ in petto hat, werden wir wohl auf der WWDC erfahren.