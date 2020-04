Your Real Photo-Puzzle: Puzzle mit eigenem Bild per App bestellen

Könnt ihr euch in der aktuellen Situation vorstellen eine Firma zu führen, die von Druckereiprodukten für Hochzeiten und Messen lebt? Wahrlich keine einfache Situation, in der sich die Macher von Your Real Photo-Puzzle (App Store-Link) befinden. Da man in der Unternehmensgruppe aber auch Brettspiele produziert, kam man über Ostern auf eine einfache Idee.

Wie wäre es mit einer kleinen, aber feinen App, die ohne große Umwege aus einem Foto von iPhone oder iPad ein Puzzle erstellt? Genau das macht Your Real Photo-Puzzle ohne großen Schnickschnack. Man wählt einfach das gewünschte Bild aus, zoomt und verschiebt es und schon kann das Puzzle bestellt werden.

Zur Auswahl stehen in Your Real Photo-Puzzle zwei verschiedene Größen, entweder mit 500 oder 1.000 Teilen. Das Puzzle kann im Bestellvorgang auch per Augmented Reality visualisiert werden, um einen Eindruck für die Größe zu bekommen.

Regulär bezahlt man für das kleine Puzzle 26,90 Euro und für die größere Variante 29,90 Euro hinzu kommen jeweils 4,90 Euro für den Versand. Mit dem Gutscheincode puzzlenews kann man noch einmal 30 Prozent sparen und bezahlt so für das 1.000-Teile-Puzzle inklusive Versand weniger als 25 Euro. Und das kann sich im Internet-Preisvergleich durchaus sehen lassen: Auf Fotopuzzle.de zahlt man für die gleiche Größe inklusive Versand mehr als 37 Euro, wobei dort die Dicke der Puzzle-Teile ein kleines bisschen größer ist.

Insgesamt scheint Your Real Photo-Puzzle aber ein spannendes Paket zu bieten: Eine einfach zu bedienende App ohne große Umwege und ein Produkt, das am Ende der ganzen Familie ein bisschen Unterhaltung und Freude liefert.