iPhone SE: Halide Camera bietet Porträt-Modus für alle Objekte

Am Freitag dürfte bei einigen appgefahren-Lesern das neue iPhone SE eingetroffen und am bisherigen Wochenende sicherlich schon fleißig ausprobiert worden sein. Zu den Highlights zählt die eigentlich gar nicht neue Kamera, die dank des schnellen Prozessors doch eine neue Funktion bietet: Den Porträt-Modus.

Die Fotos mit einem scharfen Fokus und verschwommenen Hintergrund bietet Apple in seiner Kamera-App nur für Menschen kann. Das iPhone SE kann von Haus aus keine Porträt-Aufnahmen von anderen Objekten, wie beispielsweise Haustieren, anfertigen.

Zum Glück gibt es auch für diesen Zweck eine App: Halide Camera (App Store-Link). Das ohnehin schon multifunktionale Werkzeug bietet ab sofort auch eine Unterstützung für das neue iPhone SE. Mit der 6,99 Euro teuren App könnt ihr den Porträt-Modus auch mit Tieren und anderen Objekten nutzen.

Halide bietet unter anderem diese Funktionen

Halide bietet unter anderem neben einem vollautomatischen Aufnahmemodus auch einen manuellen Modus an, bei dem nicht nur der Weißabgleich, sondern auch ISO-Zahl und Belichtung händisch und individuell angepasst werden kann. Hat man oft Probleme mit einem perfekt ausgerichteten Horizont, findet sich ein Gitternetz in Halide, um Motive besser ausrichten zu können. Auch ein Selbstauslöser und eine Apple Watch-Anbindung ist in der App vorhanden.

Besonders praktisch ist darüber hinaus die Möglichkeit, die Belichtung und den manuellen Fokus mit einfachen Gesten in der Kamera-Ansicht steuern zu können – simples Wischen über den Bildschirm genügt. Die fertigen Werke lassen sich abschließend direkt in der App als Favorit markieren und auch grundlegende EXIF-Daten wie ISO-Zahl, Belichtungszeit und Aufnahmedatum bzw. -zeit einsehen. Halide speichert aufgenommene Bilder als JPG, RAW, HEIC oder auch als TIFF.