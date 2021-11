YouTube zeigt keine Dislikes mehr an, Button bleibt aber erhalten

Lineares Fernsehen hat bei mir schon lange keine Chance mehr. Ich suche mir gerne selbst aus, was ich wann und wo ansehen möchte. Und auf YouTube gibt es eine große Auswahl: Neben zahlreichen Technik-YouTubern habe ich hier zum Beispiel den NDR und WDR abonniert, einige Gaming-Kanäle, Entertainment und mehr. Und während ich persönlich den Like- und Dislike-Button für Videos überhaupt nicht beachte, scheinen einige Nutzer und Nutzerinnen damit Schindluder betrieben zu haben.

Laut Aussagen seitens YouTube wurde der Button oftmals missbraucht und eine Art Dislike-Game gestartet. Zudem haben Analysen gezeigt, das der Dislike-Button nicht immer aussagekräftig ist und sich das Zuschauerverhalten nicht verändert hat, als YouTube die Anzahl der Dislikes in Tests ausgeblendet hat. Und ab sofort blendet YouTube für alle Videos die Anzahl der Dislikes aus. Der Button bleibt weiterhin verfügbar und beeinflusst euren eigenen Empfehlungen-Bereich, zudem können Creator die Anzahl in den Statistiken einsehen. Öffentlich einsehbar ist die Zahl aber nicht mehr.

Klickt euch gerne in folgendes Video, in dem YouTube noch einmal erklärt, warum die Anzahl der Dislikes nicht mehr öffentlich angezeigt wird. Die Frage an euch: Habt ihr euch von der Dislike-Anzahl beeinflussen lassen? War das für euch ein wichtiger Indikator, um schon vorab zu sehen, ob sich das Video lohnt?