Speisekammer: Diese iOS-App will Lebensmittelverschwendung vorbeugen

Wir alle haben es bestimmt schon einmal erlebt: In den hintersten Ecken unseres Kühlschranks taucht plötzlich der Joghurt auf, der schon seit zwei Monaten abgelaufen ist. Oder das Mehl aus dem Vorratsregal wurde gefühlt zur Wetten Dass…?-Erstausstrahlung gekauft. Dass Lebensmittel weggeworfen werden müssen, passiert wohl in so gut wie jedem Haushalt: Etwa 1,3 Milliarden Tonnen noch essbare Lebensmittel wandern jedes Jahr weltweit auf den Müll, in Deutschland sind es um die 12 Tonnen. Die App Speisekammer (App Store-Link) will dies verhindern.

Speisekammer ist eine Anwendung für iPhones und iPads, die sich kostenlos herunterladen lässt und sich über ein Jahresabo zum Preis von 29,99 Euro finanziert. Für die Installation wird mindestens iOS bzw. iPadOS 11.0 oder neuer sowie etwa 50 MB eures Speicherplatzes benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die App vorhanden.

Der Gründer von Speisekammer, Matthias Schmid, begann bereits im Jahr 2013, an der App zu arbeiten. Nach und nach kamen weitere Mitstreiter hinzu, die in ihrer Freizeit Zeit investierten, um das Projekt voranzutreiben. Am 28. Oktober 2021 war es dann soweit, Speisekammer erschien als native App für iOS und Android in den jeweiligen Stores.

Speiserkammer soll sich sowohl für Single-Haushalte, als auch für Familien oder Wohngemeinschaften, die gemeinsam einkaufen, eignen. Die App ermöglicht allen Personen eines Haushaltes einen schnellen Überblick über den aktuellen Lebensmittelvorrat. Sie zeigt auf, wo Lebensmittel lagern – gerade Gefriertruhen oder Vorratsschränke neigen ja oft dazu, zu „Lebensmittelgräbern““ zu werden – wie lange diese noch haltbar sind und was fehlt. Darauf basierend kann der nächste Einkauf geplant werden.

Speisekammer auch als Webversion nutzbar

Die Lebensmittel werden zunächst anhand des in die App integrierten Barcode-Scanners erfasst. Dann ist noch das Mindesthaltbarkeitsdatum händisch zu erfassen und in den passenden Lagerort zu buchen – wie ein eigenes Lebensmittel-Logistik-System. Schon hat man einen Überblick über die Lebensmittel, die derzeit im Haus sind. Darüber hinaus werden noch die einzelnen Nährwerte der in der App erfassten Nahrungsmittel angezeigt.

Ebenfalls möglich ist die Verwaltung des Lebensmittel-Vorrats über eine Webversion der App, die in jedem beliebigen Browser genutzt werden kann. In dieser können auch frei verfügbare Produktfotos aus der Datenbank eingesehen werden, zum anderen kann man auch zusätzlich eigene Fotos hinterlegen. Aktuell verfügt die Speisekammer-Plattform über Einträge zu etwa zwei Millionen Produkten.

Vergessen sollte man nicht, dass die initiale Erfassung aller vorhandenen Lebensmittel einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Auch das händische Einscannen und Erfassen aller neuen Einkäufe ist mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden. Ganz automatisch geht es daher auch in Zeiten von Smartphones und künstlichen Intelligenzen noch nicht. Abschließend gilt es zu überlegen, ob man bereit ist, für eine Lebensmittel-Verwaltung im Jahr 30 Euro Abogebühren zu bezahlen – mir persönlich ist der Preis etwas zu hoch angesetzt. Wie denkt ihr darüber?