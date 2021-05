Zum Muttertag: Apple Watch SE heute für nur 249 Euro

Okay, pünktlich bis zum Kaffee am Nachmittag wird dieses „kleine“ Geschenk nicht mehr bei euch ankommen, aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen von euch trotzdem eine tolle Überraschung: Die Apple Watch SE gibt es heute zum Vorzugspreis von nur 249 Euro (zum Angebot).

Zuschlagen könnt ihr für genau diesen Preis bei Amazon-Spanien. Dort könnt ihr ganz normal mit eurem deutschen Amazon-Konto per Lastschrift bestellen. Die Versandkosten werden durch den niedrigeren Mehrwertsteuersatz ausgeglichen, so dass ihr am Ende bei genau 249,22 Euro landet.

Die Apple Watch SE ist mit einem ausreichend schnellen Prozessor ausgestattet, der laut Angaben von Apple zwei Mal schneller ist als die Series 3. Im Vergleich zum Top-Modell, der Series 6, fehlt unter anderem das Alway-on-Display oder das integrierte EKG. Trotzdem bietet die Apple Watch SE zahlreiche Möglichkeiten, beispielsweise rund um das Fitness-Tracking – und das zu einem echt fairen Preis.

Bei deutschen Händlern, die die Apple Watch SE innerhalb weniger Tage liefern können, müsstet ihr mindestens 280 Euro einkalkulieren.