Anker reduziert Powerbanks und Ladegeräts um bis zu 33 Prozent

Es ist mittlerweile fast zur Tradition geworden, dass Anker zum Start in die neue Woche neue Angebote des Tages auf Amazon liefert. Auch heute könnt ihr wieder zuschlagen, denn es gibt insgesamt zwölf verschiedene Produkte des beliebten Zubehör-Herstellers zum kleinen Preis.

Heute liegt der Fokus auf Zubehör rund um das Thema Aufladen. Es gibt einige Powerbanks und Ladegeräts, aber beispielsweise auch einen Tischständer mit MagSafe-kompatibler Funktion für das iPhone 12 und seine Geschwister.

Am besten schaut ihr euch die zwölf Angebote direkt bei Amazon an, vielleicht ist ja etwas für euch dabei. Unsere drei Highlights könnt ihr in den folgenden Produktboxen direkt entdecken.

2.191 Bewertungen Anker PowerPort 5-Port USB C Ladegerät 60W... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 50 Millionen glücklichen Kunden an. Lade Anker.

BLITZSCHNELL LADEN: Lade jedes deiner USB-C Geräte rasant schnell mit Power Delivery (MacBook wird mit 30W geladen). Vier weitere USB-A Ports identifizieren angeschlossene Geräte und passen...

Anker PowerPort III Pod 65W PIQ 3.0 PPS Typ-C... POWER PUR: Gönn dir mit dem 65W USB-C Eingang mehr als genug Saft, um dein iPhone 11 in weniger als 2 Stunden und dein iPad Pro 11ʺ (2018) oder MacBook Pro 16’’ in gerade einmal 2,5 Stunden...

EINER FÜR ALLE: Verlasse dich auf 30W Leistung dank PowerIQ 3.0. Kompatibel mit all deinen USB-Geräten, wie zum Beispiel MacBooks, iPads und vielen Smartphones! Unterstützt außerdem PPS...