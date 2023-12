12,9″ iPad Air bereit für einen Start im März

Interessiert man sich für ein großes iPad, muss man zwingend zum 12,9″ iPad Pro greifen. Wer die Vorteile des Pro-Modells aber gar nicht nutzen möchte, hat keine Wahl an ein großes iPad zu kommen. Das wird sich im März 2024 ändern, denn dann soll das 12,9″ iPad Air an den Start gehen.

Während das iPad Pro ein Upgrade auf den M3-Chip erhalten wird, bekommt das große iPad Air „nur“ den M2-Chip. Das ist durchaus verständlich und für das Air ist der M2-Chip mehr als ausreichend. Die Markteinführung steht bevor und das iPad Air würde den zweijährigen Upgrade-Zyklus einhalten. Auch der Display-Experte Ross Young geht davon aus, dass alles nach Plan verläuft und das neue iPad Air im März starten kann.

Das große 12,9″ iPad Air soll dabei laut Gurman mit dem Magic Keyboard des großen iPad Pro funktionieren. Trifft diese Aussage zu, würde es Sinn machen, dass Apple das Kameramodul des iPad Air aufwertet, denn ansonsten würde die einzelne Kamera im iPad Air im großen Ausschnitt für die Dreifach-Kamera im iPad Pro optisch untergehen.

iPad 9 soll ausgemustert werden

Wenn das neue iPad Air in zwei Größen startet, soll das iPad der 9. Generation, was immer noch verkauft wird, in Rente gehen. So schafft Apple das letzte iPad mit Lightning-Anschluss ab und kann künftig auch den Apple Pencil der ersten Generation ausmustern. Das Ladeverhalten am Lighting-Anschluss des iPads ist umständlich und gefährlich.