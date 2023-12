Acht smarte Geschenkideen für unter 60 Euro

Weihnachten steht vor der Tür – aber was soll man schenken? Wir haben euch am Donnerstag bereits acht smarte Geschenkideen für maximal 30 Euro vorgestellt. Heute erhöhen wir das Budget ein wenig und verraten euch, welche coolen Gadgets ihr für bis zu 60 Euro bekommt. Vielleicht ist ja etwas für euch oder eure Liebsten mit dabei?

Smarte Lichterkette mit smartem Design

Die Twinkly Candies haben mir es wirklich angetan. Für nur 49,99 Euro bekommt ihr eine sechs Meter lange Lichterkette mit 100 LEDs und in verschiedenen Designs – zum Beispiel mit Herzen oder Sternen. Das ganze ist natürlich per App steuerbar und bietet unter anderem viele coole Effekte. Hier findet ihr noch mehr Designs der Twinkly Candies.

Twinkly Candies - Weihnachtslichterkette mit 100 RGB-LEDs - App-gesteuerte... Mehrfarbige RGB-LEDs: Wählen Sie zwischen Perlen, Kerzen, Sternen oder herzförmigen Candies. Ideal als Stimmungsbeleuchtung im Wohnzimmer, für das...

Entfesseln Sie Ihre Kreativität: Genieße eine Vielzahl von spielfertigen, anpassbaren Effekten oder erstelle mit der Twinkly App deine eigene...

Äußerst kompakte Powerbank

Ihr kennt jemanden, dem ständig der Saft ausgeht? Mit dem Anker 533 PowerCore passiert das nicht mehr so schnell. Die äußerst kompakte Powerbank fasst 10.000 mAh, bietet ein Display zur Anzeige der Restlaufzeit und insgesamt drei USB-Anschlüsse zum Aufladen der Geräte.

291 Bewertungen Anker Powerbank 10.000mAh, 533 PowerCore mit Power Delivery Technologie (PD 30W max.... 30W HÖCHSTLADELEISTUNG: Lade dein iPhone mit bis zu 30W und erlebe eine 3x schnellere Ladegeschwindigkeit als bei einer Standardladung.

UNUNTERBROCHENE VIDEO-SPIELZEIT: Freue dich unterwegs auf bis zu 20 Stunden zusätzlicher Unterhaltung auf deinen Lieblingsgeräten.

Insektenstiche mit dem iPhone behandeln

Der Heat It ist vor allem in sommerlichen Monaten ein echter Segen. Natürlich könnt ihr schon jetzt vorsorgen. Der Heat It mit Lightning-Adapter ist mit allen iPhones von 6s bis 14 kompatibel und wird einfach angesteckt. Dann noch die passende App starten und schon kann der Insektenstich mit Hitze behandelt werden.

heat it - Insektenstichheiler für dein Smartphone - Chemiefreie Behandlung von... ✅ STICHHEILER - Behandle juckende Stiche einfach mit deinem Smartphone! Zur Linderung von Juckreiz & Schmerz bei Bienen-, Wespen-, Bremsen und...

✅ WÄRMEBEHANDLUNG - Das chemiefreie Wirkprinzip nur mit konzentrierter Wärme (ca. 51 °C) ist medizinisch bestätigt. Damit kannst du...

Streaming-Stick mit zahlreichen Extras

Auch wenn die Menge der Apps nicht so groß ist wie beispielsweise beim Fire TV Stick von Amazon, ist der Roku Streaming Stick 4K dank seiner wirklich tollen Oberfläche und den vielen spannenden Funktionen eine große Empfehlung. Unter anderem kann man das iPhone als Fernbedienung verwenden und AirPods als Kopfhörer nutzen.

Angebot Roku Streaming Stick 4K | 4K/HDR/Dolby Vision Streaming Media Player | Funktioniert... Die meisten Inhalte und Apps funktionieren nicht wenn dieses Produkt außerhalb Deutschlands verwendet wird

Sprachfernbedienung - Schalte den Fernseher ein, regle die Lautstärke und steuere das Streaming mit deiner Stimme.

Etwas Ruhe für die Eltern

Wollt ihr Eltern ein wenig Ruhe schenken? Dann könnt ihr zu den Tigerbuddies greifen. Die Kinder-Kopfhörer sind natürlich in ihrer Lautstärke begrenzt und können sogar per Bluetooth mit iPhone, iPad oder der Tigerbox Touch Plus gekoppelt werden. Es liegt aber auch ein Klinkenkabel bei, um die Kopfhörer überall anders anzuschließen.

43 Bewertungen tigermedia tigerbuddies Kinderkopfhörer rot on-Ear Bluethooth AUX max 85 dB kabellos... Die tigerbuddies sind Kinderkopfhörer, perfekt für Kinder ab 4 Jahren. Sie verfügen über Bluetooth, einen Kabelanschluss, bieten eine direkte...

Der kristallklare Stereo-Klang eignet sich perfekt zum Hören von Hörspielen und Musik und schützt empfindliche Kinderohren mit der empfohlenen...

Lautsprecher zum Mitnehmen

Wenn es doch mal lauter sein soll, dann ist der Soundcore Motion 100 eine spannende Lösung. Der Bluetooth-Lautsprecher ist kompakt und leicht, so könnt ihr in einfach mitnehmen. Trotzdem bietet er angesichts seiner Größe noch einen echt guten Klang.

Angebot soundcore Motion 100 Portabler Lautsprecher, Bluetooth-Speaker mit Wireless Hi-Res, 2... KABELLOSES HI-RES AUDIO: Tauche ein in kristallklaren Klang, der deine Songs auf eine ganz neue Weise zum Leben erweckt.

SUPER TRAGBAR: Mit seiner kompakten Größe und dem praktischen Tragegurt ist der mobile Lautsprecher Motion 100 dein perfekter Begleiter für...

Die etwas andere Powerbank

Optisch macht die Wireless Power Bank von Momax definitiv etwas her, immerhin kann man einen Teil der Innereien sehen. Mit seinen Magneten kann die Powerbank an ein iPhone 12 oder neuer geheftet werden. Zudem sind ein USB-C-Anschluss und ein Ständer für noch mehr Flexibilität integriert.

MOMAX Magnetic Power Bank, 10000 mAh Magnetic Wireless Power Bank mit Ständer, 20W... [Stylische Powerbank mit 10000 mAh]: Was für eine stylische magnetische Powerbank! Der transparente industrielle ästhetische Stil macht es...

[Vielseitiger faltbarer Ständer]: Dieses tragbare magnetische Ladegerät verfügt über einen eingebauten faltbaren Ständer, der 2 Stehmodi und...

Ein smarter Schalter für HomeKit

Es gibt äußerst wenige smarte Schalter für HomeKit, die sich ohne eine separate Bridge verwenden lassen. Der Onvis Thread Smart Button setzt dabei sogar auf einen modernen Funkstandard und bietet insgesamt fünf Tasten, die in der Home-App mit verschiedenen Aktionen belegt werden können.