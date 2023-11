Meater: Fleischthermometer so günstig wie noch nie

Vor ein paar Wochen hat Meater sein neues Fleischthermometer vorgestellt. Das Meater 2 Plus kann bisher ausschließlich über die Hersteller-Webseite zum Preis von 129 Euro bestellt werden. Natürlich gibt es einige Verbesserungen, aber auch die alte Generation funktioniert weiterhin zuverlässig – und ist aktuell sogar besonders günstig. Und immerhin stehen in dieser Grillsaison ja noch 38 Tage bevor.

Die aktuellen Angebote im Überblick

Im Rahmen der Black Friday Woche bekommt ihr den originalen Meater mit Lade-Block und App-Anbindung für nur 63,20 Euro. Der Meater Plus mit einem integrierten Bluetooth-Repeater im Lade-Block kostet 79,20 Euro. Hier müsst ihr einfach selbst wissen, ob euch die zusätzliche Bluetooth-Reichweite den Aufpreis wert ist. Falls ihr euch mit eurem Smartphone ohnehin nicht weit vom Grill entfernt, könnt ihr auch bedenkenlos zum einfachen Meater greifen.

Angebot 3.099 Bewertungen MEATER Original Das Komplett Kabellose Smarte Fleischthermometer mit... ► Perfekte Garergebnisse: Egal ob Steak, Braten, Geflügel oder Fisch, mit dem smarten Fleischthermometer MEATER wird jedes Fleischgericht zum...

► Einfache Zubereitung ohne Kabelsalat: MEATER-App auf dem Smartphone oder Tablet starten, Fleischsorte, gewünschte Garstufe auswählen und direkt...

Angebot 35.909 Bewertungen MEATER Plus, Das weltweit beliebteste smarte kabellose Fleischthermometer,... ► Perfekte Garergebnisse: Egal ob Steak, Braten, Geflügel oder Fisch, mit dem smarten Fleischthermometer MEATER+ wird jedes Fleischgericht zum...

► Einfache Zubereitung ohne Kabelsalat: MEATER-App auf dem Smartphone oder Tablet starten, Fleischsorte, gewünschte Garstufe auswählen und direkt...

Die Unterscheide der ersten und zweiten Meater-Generation

Der neue Meater 2 Plus, den ich vor Weihnachten auf jeden Fall auch noch genauer testen werde, bringt durchaus einige spannende Neuerungen mit. Unter anderem wird die Kerntemperatur des Grillguts jetzt an fünf unterschiedlichen Stellen gemessen.

Zwei Dinge finde ich persönlich aber noch etwas spannender: Der Meater 2 Plus ist wasserfest und kann damit sogar in den Suppentopf oder die Spülmaschine. Außerdem trotz er Temperaturen von bis zu 500 Grad, was definitiv ein Alleinstellungsmerkmal ist. Der alte Meater durfte bis 275 Grad belastet werden.

Dass die neue Generation etwa 30 Prozent dünner ist, ist sicherlich eine feine Sache, mich persönlich hat das Loch im Grillgut bisher aber nicht gestört.