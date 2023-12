Wenig überraschend: Mac-Zubehör mit USB-C soll im Frühling kommen

Spätestens mit dem iPhone 15 hat Apple den Lightning-Anschluss endgültig verabschiedet. Doch längst nicht alle Produkte sind auf den neuen USB-C-Standard umgestiegen. Es fehlen beispielsweise noch die Apple Magic Mouse, das Magic Trackpad und das Magic Keyboard. Alle werden immer noch mit einem Lightning-Kabel aufgeladen.

Auf der chinesischen Plattform Weibo hat sich der Account „Instant Digital“ der in der Vergangenheit schon einige Male richtig lag, zu Wort gemeldet: Das USB-C-Zubehör für den Mac soll im Frühling 2024 erscheinen.

Das ist nun keine große Überraschung, deckt sich aber mit den bisherigen Berichten. So hat Bloomberg zusammen mit Mark Gurman erst vergangene Woche vermeldet, dass im März 2024 neue MacBooks vorgestellt werden sollen.

Ob die Magic-Produkte lediglich einen neuen Anschluss erhalten oder komplett überarbeitet werden, ist noch nicht bekannt. Alle drei Produkte sind in dieser Form bereits 2015 auf den Markt gekommen, also vor über 8 Jahren. In der Zwischenzeit gab es lediglich kleinere Updates, etwa den Touch ID Button für das Magic Keyboard.

Das sind unsere liebsten Alternativen

Zunächst einmal: Eine Alternative für das Magic Trackpad gibt es leider nicht. Hier ist Apple einfach das Maß der Dinge. Was Tastatur und Maus angeht, favorisieren wir bei uns im Büro die Eingabegeräte von Logitech.

Freddy setzt aktuell auf die Logitech Lift und die Wave Keys, bei mir kommen die Logitech MX Master 3S und die MX Keys zum Einsatz. Welche Maus und welche Tastatur ist euer Favorit?