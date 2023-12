appgefahren Adventskalender: 11. Türchen mit der Tigerbox

Als zweifacher Vater dürfen in unserem Adventskalender natürlich auch die Kinder nicht zu kurz kommen. Und nachdem wir in der vergangenen Woche bereits zwei elektrische Wasserpistolen von Spyra verlost haben, ist heute wieder etwas für die Kids mit dabei. Das Gadget, das in unserem Haushalt das Hörspiel-Erlebnis auf ein neues Level gehoben hat.

Die Tigerbox. Genauer gesagt die „zweite“ Generation, die erst vor wenigen Wochen erschienene Tigerbox Touch Plus. Diese ist zusätzlich zum Vorgänger mit Bluetooth zur Kopplung mit kabellosen Kopfhörern sowie mit einem größeren Akku ausgestattet.

Ihr kennt die Tigerbox noch nicht? Der Lautsprecher funktioniert nicht nur mit Hörspiel-Karten, für rund 8 Euro im Monat kann auch ein Streaming-Abo abgeschlossen werden. Darüber haben die Kinder dann Zugriff auf über 20.000 Hörspiele, Hörbücher und Lieder, wobei die Kontrolle über die Inhalte zu jeder Zeit in der Hand der Eltern bleibt.

Unser 5 Jahre alte Sohn hat die Tigerbox quasi jeden Tag im Einsatz und das könnte bald auch bei euch der Fall sein. Wir verlosen eine Tigerbox Touch Plus in Lila im Wert von 129,99 Euro und dazu Tigertones Streaming-Ticket über 12 Monate im Wert von 99,99 Euro. Mehr über die Tigerbox Touch Plus erfahrt ihr in unserem Testbericht und auf der Hersteller-Webseite.

Die Lösung des 10. Türchens: 2’8″ oder umgerechnet 81,28 Zentimeter – das wussten 81,8 Prozent von euch. Über das Thunderbolt Dock von Satechi darf sich Peter B. freuen.

