Aerial: So bekommt ihr die neuen Apple TV-Bildschirmschoner auf euren Mac

Mit dem neuen tvOS 15.2 halten auch zahlreiche neue Bildschirmschoner für die Set Top-Box Einzug, darunter malerische Landschaften von der schottischen Isle of Skye und Loch Moidart, sowie sechs weitere aus Island. Wer diese auch auf dem Mac genießen möchte, schaute bisher buchstäblich in die Röhre. Der findige Entwickler John Coates jedoch hat mit Aerial eine tolle macOS-App kreiert, die euch die tvOS-Screensaver auch auf den Mac bringt.

Aerial ist ein kostenloser Open Source-Download, der auf der Plattform von GitGub bezogen und auf Macs ab macOS 10.12 installiert werden kann. Neben der bloßen Anzeige der Bildschirmschoner hält Aerial auch weitere praktische Features bereit: So kann unter anderem das Datum und eine Wetterprognose auf dem Bildschirm angezeigt werden. Darüber hinaus gibt es die bisher verfügbaren Screensaver mit Luftansichten aus New York, London und weiteren Städten, atemberaubende Bewegtbilder aus dem All und beruhigende Unterwasser-Szenen.

Die Bildschirmschoner werden nach und nach von Apples Servern geladen, so dass es kein spezifisches Update für die App braucht, um immer alle neuen Szenen auch auf dem Mac parat zu haben. Ein weiterer Vorteil von Aerial: Hier lassen sich die Screensaver einzeln zur Anzeige auswählen, was auf dem Apple TV nicht möglich ist. Dort können nur ganze Themenbereiche aktiviert oder ausgeschlossen werden. Die Einrichtung von Bildschirmschonern per Aerial auf dem Mac erfolgt nach den folgenden Schritten:

Download von Aerial über GitHub Verschieben der App in den Programme-Ordner Öffnen der App und Fertigstellung der Installation Öffnen der Systemeinstellungen Auswahl von Menüpunkt „Schreibtisch und Bildschirmschoner“ Auswahl des Tabs „Bildschirmschoner“, dann „Aerial“ „Bildschirmschoner-Optionen“ auswählen und Screensaver sowie weitere Overlays festlegen Tolle Szenen im Vollbild auf dem Mac genießen 😉

Aerial hält aktuell mehr als 100 verschiedene Bildschirmschoner-Szenen zur Darstellung bereit. Im Menü der App können diese auch in Kategorien wie Landschaften, Weltall, Unterwasser, Städte und mehr aufgerufen werden, zudem gibt es Community-basierte kostenlose Screensaver und viele Möglichkeiten der Personalisierung mit Uhr, Standort, Wetterdaten und weiteren Infos auf dem Display. Habt ihr einen Lieblings-Bildschirmschoner unter tvOS?