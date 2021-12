Disney Melee Mania: Neues PvP-Kampfspiel jetzt bei Apple Arcade erschienen

In dieser Woche hatten wir schon über zwei Neuerscheinungen bei Apple Arcade, Apples eigenem Spiele-Abo, berichtet. Eine davon, Disney Melee Mania (App Store-Link), ist an diesem Freitag bei Apple Arcade erschienen und kann ab sofort aus dem App Store auf iPhones, iPads, Macs und das Apple TV heruntergeladen werden. Der Download des Spiels ist knapp 440 MB groß und erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.5 bzw. macOS 12.0 zur Installation. Auch an eine deutsche Lokalisierung wurde bereits gedacht.

„Licht an! Hör mal, wie die Fans jubeln! Disney Melee Mania ruft alle würdigen Konkurrenten in das Scheinwerferlicht! In dieser überwältigenden Arcade-Kampfarena wetteifert dein Holo-Team aus kampfbereiten Disney und Pixar Champions in 3v3 Multiplayer-Schlachten. Von Ralph reicht’s, Elsa und Micky bis zu Frozone, Vaiana, Buzz Lightyear (und mehr!) – wähle aus vielen holographischen Disney und Pixar Champions und sammle Punkte mit ihren einzigartigen Fähigkeiten. Genieße das Chaos, wenn du Hindernissen ausweichst, während du dich in lustigen und wilden Nahkämpfen schlägst.“

So berichtet das Entwicklerteam von Mighty Bear Games im deutschen App Store zur Neuerscheinung. Spieler und Spielerinnen kämpfen in knackig kurzen fünfminütigen Nahkämpfen um Ruhm und Ehre und können aus insgesamt 12 verschiedenen Champions auswählen, um aus ihnen ein dreiköpfiges Team zusammenzustellen. Letzteres kann im Spielverlauf verbessert werden, um noch besser in den Battles bestehen zu können. Auch Individualisierungen wie Spezial-Kostüme und auffällige Spuren sind möglich.

Disney Melee Mania hält gleich mehrere Spielmodi bereit, um für Abwechslung zu sorgen und die Möglichkeit zu bieten, erworbene Fähigkeiten und Aufwertungen auszuprobieren. Das Entwicklerteam stellt darüber hinaus auch regelmäßige Events zur Verfügung: Täglich lassen sich „Matches um einmalige Preise“ bestreiten, wie es im App Store heißt. Solltet ihr abschließend noch weitere Eindrücke zur Neuerscheinung benötigen, legen wir euch den Trailer unter dem Artikel ans Herz. Apple Arcade ist weiterhin als Abo mit monatlichen Kosten von 4,99 Euro buchbar.