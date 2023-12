AirPods Pro USB-C Ladecase einzeln für 109 Euro erhältlich

Die AirPods Pro 2 wurden im September 2022 eingeführt, allerdings hat Apple das Ladecase erst ein Jahr später mit einer USB-C Buchse ausgestattet. Bisher gab es nur eine Möglichkeit, wenn man AirPods Pro mit USB-C möchte: Man musste die AirPods Pro 2 neu kaufen – das geht bei Apple für 279 Euro, bei Amazon für 249 Euro.

USB-C Ladecase für die AirPods Pro 2

Wenn ihr eure AirPods Pro 2 noch nicht in Rente schicken wollt, könnt ihr euch ab sofort auch nur das USB-C Ladecase als Zubehör kaufen. Apple bietet das „MagSafe Ladecase (USB‑C) für AirPods Pro (2. Generation)“ jetzt auch einzeln an. Und das gar nicht mal so günstig, es werden 109 Euro fällig. Gut lieferbar ist das neue Case nicht, bei heutiger Bestellung kommt die Lieferung erst am 4. Januar 2024 an.

USB-C ist nett, MagSafe netter

Obwohl ich fast alle Geräte auf USB-C umgestellt habe, verspüre ich noch keinen Grund bei den AirPods Pro den Wechsel zu vollziehen. Ich lade meine AirPods Pro sowieso zu 99 Prozent kabellos auf. Wenn ich mal zum Kabel greife, wäre es natürlich schön, wenn es USB-C wäre. Der Aufpreis ist happig, allerdings gibt es dann auch ein brandneues Ladecase mit neuem Akku. Nach jahrelanger Nutzung wird der Akku immer schwächer, das gilt natürlich auch für die kleinen Akkus in den Ohrhörern selbst.

Ihr habt also nun die Wahl: Solange bei Lightning bleiben, bis die AirPods Pro ihren Geist aufgeben oder der Akku einfach zu schlecht ist. Direkt ein komplett neues Paar AirPods Pro kaufen. Oder zum neuen USB-C Ladecase für 109 Euro greifen. Welche Option wählt ihr?