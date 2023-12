appgefahren Adventskalender: 14. Türchen mit Philips

Heute gibt es ein aus meiner Sicht echtes Highlight in unserem Adventskalender, bei dem ich jedem von euch nur zur Teilnahme raten kann. Ihr bekommt die Chance auf einen Philips Airfyer XXL aus der 7000er, genauer gesagt auf das Modell HD9880/90 im Wert von 449,99 Euro.

Ein Klassiker für die Heißluftfritteuse sind natürlich Pommes. Diese werden ganz ohne zusätzliches Öl deutlich knuspriger als beispielsweise im Backofen. Das ist aber längst nicht alles – denn solange es von der Größe her passt, bereiten wir im Prinzip alles im Airfryer zu, was sonst im Backofen landen würde.

Ziemlich oft backen wir Brötchen vom Vortag auf, für zwei oder drei Stück wirft man ja nicht extra den Ofen an. Mit dem Airfryer sind die Brötchen vom Vortag in drei bis vier Minuten wieder knusprig und lecker. Aber auch eine leckere Feta-Gemüse-Pfanne oder ein kleiner Kuchen sind im Airfryer schnell gemacht.

Ganz neu beim neuen Philips Airfryer XXL: Ihr könnt ein Lebensmittelthermometer verwenden und so den Garzeitpunkt für euer Steak, euer Hähnchen oder euren Weihnachtsbraten perfekt abpassen. Überwacht werden kann das nicht nur direkt am Display des Geräts, sondern auch per iPhone. In der NutriU-App findet ihr zudem zahlreiche Rezeptideen und Inspirationen. Mehr zum Gerät erfahrt ihr direkt auf der Webseite von Philips.

Die Lösung des 13. Türchens: 8. Oktober 2021 – das wussten 95,7 Prozent von euch. Über eine neue Nintendo Switch mit zwei Spielen darf sich Nicole S. freuen.