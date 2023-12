Fraenk: 10 Euro Tarif ab sofort mit mehr Datenvolumen

Der Mobilfunktarif Fraenk von der deutschen Telekom ist eine Runde Sache. Unter anderem haben ihn meine Frau, meine Schwester und mein Schwager im Einsatz. Für 10 Euro im Monat bekommt man im Prinzip alles, was man als „Otto-Normal-Verbraucher“ benötigt – und das im Telekom-Netz. Die Buchung erfolgt dabei direkt über die Fraenk-App für das iPhone.

Was vor knapp drei Jahren noch mit 4 GB im Monat begann, wurde in der Zwischenzeit immer weiter aufgestockt. Mittlerweile sind wir bei 10 GB angelangt – das gilt nicht nur für Neukunden mit besonderen Gutscheincodes, sondern für alle Kundinnen und Kunden. Also auch jene, die bereits seit längerer Zeit bei Fraenk mit dabei sind.

Solltet ihr noch mehr Datenvolumen benötigen, ist das auch kein Problem. Ganz egal ob ein neuer oder bestehender Tarif, in der App kann das Paket „+7 GB dauerhaft“ für zusätzlich 5 Euro im Monat gewählt werden. Wird doch einmal weniger Datenvolumen benötigt, kann das Datenpaket jederzeit bis 24 Stunden vor Monatsende in der App gekündigt werden und man surft wieder mit 10 GB für 10 Euro.

Und weiterhin gilt: Wer einen neuen Tarif abschließt und bei der Buchung einen Friends-Code wie zum Beispiel CHAH5 eingibt, bekommt dauerhaft 3 GB dazu.

Das sind die Einschränkungen von Fraenk

10 GB für 10 Euro, noch dazu monatlich kündbar – gibt es da irgendwo einen Haken? Zumindest ein paar Einschränkungen, mit denen sich die Meisten aber wohl arrangieren können. So ist etwa der Download auf das 4G-Netz mit maximal 25 MBit/s beschränkt. Zudem hat man nur in der EU sowie in Großbritannien, Liechtenstein, Norwegen, Island und der Schweiz mit der SIM-Karte von Fraenk Empfang.

Ebenso kann man innerhalb Deutschlands keine ausländischen Nummern anrufen. Hier empfehle ich FaceTime-Audio, WhatsApp Anrufe oder den tollen und kostenlos VoIP-Dienst Satellite.