Satellite: VoIP-App ist auch 2023 noch ein heißer Tipp

Am Wochenende war ich mit meiner Schwester unterwegs und sie hat mich gefragt, wie man mit einem Fraenk-Mobilfunktarif am besten ausländische Telefonnummern anruft. Genau das funktioniert mit dem 10-Euro-Tarif ja nicht. Ich hatte direkt einen Tipp für sie, der aber auch für alle anderen von euch gilt – ganz egal ob ihr bei Fraenk oder einem anderen Anbieter seid.

Satellite (App Store-Link) ist eine kostenlose iPhone-App des Düsseldorfer Unternehmens Sipgate. Wenige Tage nach der Aktualisierung erhaltet ihr einen Freischaltungsbrief und könnt eure eigene separate Rufnummer in der Satellite-App aktivieren. Daraus ergeben sich aus meiner Sicht zwei große Vorteile:

100 Frei-Minuten: Jeden Monat gibt es in Satellite 100 Frei-Minuten, die ihr nicht nur innerhalb deutscher Netze vertelefonieren könnt, sondern auch in über 60 Länder auf der ganzen Welt. Das ist ungemein praktisch, wenn man doch mal eine ausländische Rufnummer wählen muss. Diese Anrufe sind in den meisten Flatrate-Tarifen ja nicht inbegriffen.

Zusätzliche Rufnummer: Bei ausgehenden Anrufen kann man im Zweifel seine Rufnummer unterdrücken, ab und an kommt man aber auch in Situationen, in denen man eine Rufnummer herausgeben muss. Ich finde es da mehr als praktisch, wenn ich nicht auf meine private Rufnummer zurückgreifen muss, sondern die separate Satellite-Rufnummer angeben kann. Dabei handelt es sich übrigens um eine ganz klassische deutschen Mobilfunknummer.

Satellite finanziert sich über optionale Premium-Funktionen

Und das alles gibt es in Satellite geschenkt? Absolut. Es gibt tatsächlich auch keinen Haken. Die Finanzierung des Dienstes läuft aktuell über ein Premium-Paket, das 4,99 Euro pro Monat kostet. Damit könnt ihr unter anderem zeitlich unbegrenzt telefonieren, eigene Voicemail-Ansagen in der App aufnehmen oder auch diverse Profile für eine intelligente Erreichbarkeit erstellen.