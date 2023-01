Kuo: MacBook mit OLED-Display soll frühestens 2024 veröffentlicht werden

Um neue MacBooks hat es in den vergangenen Wochen einige Infos, Prognosen und Gerüchte gegeben. Nun meldet sich der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo zurück und teilt in einer Reihe von Tweets bei Twitter seine Prognosen für ein MacBook mit OLED-Display. Er geht davon aus, dass Apple ein erstes Modell mit OLED-Bildschirmtechnologie frühestens Ende 2024 auf den Markt bringen wird.

In seiner Tweet-Serie erklärt Kuo, dass die OLED-Displaytechnologie für deutlich dünnere und leichtere MacBook-Designs sorgen könnte.

(5/6)

Compared to mini-LED, laptops that use OLEDs have the advantage of being thinner and lighter and offering more diverse form factor design options, like folding, so it has caused Apple to plan to ship the OLED MacBook by the end of 2024 at the earliest.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 11, 2023