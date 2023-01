FiLMiC Pro: Video-App jetzt mit QR-Code-Weitergabe und Tastatur-Support

Für kleine Videoaufnahmen eignet sich die hauseigene Kamera-App von Apple gut. Wer jedoch mehr aus den Linsen des iPhones oder iPads herausholen möchte, sollte zu einer App wie FiLMiC Pro (App Store-Link) greifen, die deutlich mehr Möglichkeiten durch erweiterte Einstellungen und Unterstützung für Dritt-Zubehör bietet. Seit Ende des letzten Jahres hat das Entwicklerteam leider auch ein Abo eingeführt: 3,49 Euro pro Woche oder 59,99 Euro für ein Jahr werden für den Export der FiLMiC Pro-Videos fällig. Für die Einrichtung auf dem Gerät sind mindestens iOS 13.0 oder neuer sowie 100 MB an freiem Speicherplatz erforderlich. Auch eine deutsche Lokalisierung steht schon bereit.

„FiLMiC Pro v7 verwandelt Ihr mobiles Gerät in eine professionelle Kinokamera, mit der Sie die bestmögliche Videoqualität auf einem Smartphone oder Tablet mit der intuitivsten Aufnahmeerfahrung überhaupt aufnehmen können.“

So berichtet das Entwicklerteam von FiLMiC Pro in der Beschreibung im App Store bezüglich ihrer Video-Anwendung. Ab sofort kann FiLMiC Pro in Version 7.1 aus dem deutschen App Store heruntergeladen werden, und bringt im Zuge dessen auch drei große Verbesserungen mit. Das sind die Neuerungen:

QR-Code-Freigabe von Voreinstellungen: Man kann eigene Voreinstellungen jetzt schnell über einen QR-Code weitergeben. Dazu öffnet man einfach „Einstellungen“ > „Voreinstellungen“, tippt auf die drei Punkte neben der Voreinstellung, die man teilen möchte, und wählt „Teilen“. Dadurch wird ein QR-Code generiert (Internetverbindung erforderlich), der mit der nativen Kamera-App oder der QR-Code-Lese-App eines Drittanbieters nach Wahl von einem zweiten Gerät aus gescannt und sofort in FiLMiC Pro geladen werden kann.

Man kann eigene Voreinstellungen jetzt schnell über einen QR-Code weitergeben. Dazu öffnet man einfach „Einstellungen“ > „Voreinstellungen“, tippt auf die drei Punkte neben der Voreinstellung, die man teilen möchte, und wählt „Teilen“. Dadurch wird ein QR-Code generiert (Internetverbindung erforderlich), der mit der nativen Kamera-App oder der QR-Code-Lese-App eines Drittanbieters nach Wahl von einem zweiten Gerät aus gescannt und sofort in FiLMiC Pro geladen werden kann. Tastaturunterstützung: FiLMiC Pro kann jetzt über eine drahtlose oder kabelgebundene Tastatur gesteuert werden. Dazu aktiviert man die „Tastatursteuerung“ im Menü „Einstellungen“ > „Hardware“. Danach lassen sich wichtige Funktionen wie das Sperren und Entsperren der Fadenkreuze, das Durchlaufen der Aufnahmemodi, die Aktivierung von Live-Analysen und manuelle Fokus- und Belichtungsänderungen über die Tastatur ausführen. Einen vollständigen Überblick über die verfügbaren Befehle erhält man, wenn man im Einstellungsmenü auf die Info-Taste neben der Option „Tastatursteuerung“ tippt.

FiLMiC Pro kann jetzt über eine drahtlose oder kabelgebundene Tastatur gesteuert werden. Dazu aktiviert man die „Tastatursteuerung“ im Menü „Einstellungen“ > „Hardware“. Danach lassen sich wichtige Funktionen wie das Sperren und Entsperren der Fadenkreuze, das Durchlaufen der Aufnahmemodi, die Aktivierung von Live-Analysen und manuelle Fokus- und Belichtungsänderungen über die Tastatur ausführen. Einen vollständigen Überblick über die verfügbaren Befehle erhält man, wenn man im Einstellungsmenü auf die Info-Taste neben der Option „Tastatursteuerung“ tippt. Pull-to-Point-Quick Action Modals für Fokus und Zoom (QAMs): Das Automatisieren von Fokus- und Zoom-Bewegungen war noch nie so einfach wie mit den neuen Pull-to-Point-Schnellzugriffsmodalen, die sowohl für den Fokus als auch für den Zoom verfügbar sind. Man legt schnell A- und B-Punkte fest, und wählt eine der neun verfügbaren Geschwindigkeitsvoreinstellungen für die perfekte Rack-Fokus- oder Zoom-Bewegung aus. Um auf die QAMs zuzugreifen, tippt man einfach auf die Anzeige des Fokus- oder Zoomwerts, die sich direkt neben dem manuellen Schieberegler für den Fokus oder Zoom befindet.

Darüber hinaus wurden laut FiLMiC Pro-Team zahlreiche kleinere Fehler behoben und die Leistung der App optimiert. Die Aktualisierung auf Version 7.1 von FiLMiC Pro kann ab sofort kostenlos aus dem deutschen App Store geladen werden. Aktuell bekommt die Video-App im App Store 2,5 von 5 Sternen, was wohl auch der kürzlich erfolgten Umstellung auf ein Abo-Modell geschuldet ist.