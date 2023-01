Ikea Pilskott: Neue Standleuchte mit Smart Home Anbindung

Vor einigen Jahren hat Philips Hue die Signe Stehleuchte auf den Markt gebracht und schon damals gab es rund um das Design viele unterschiedliche Meinungen. Das dürfte bei der Neuerscheinung von Ikea nicht anders ausfallen. Der schwedische Möbelgigant hat eine neue Standleuchte ins Sortiment aufgenommen.

Ikea Pilskott ist der Name der 99,99 Euro teuren Standleuchte, die natürlich auch in das Smart Home System von Ikea eingebunden werden kann. Aber nicht nur das: Dank ZigBee ist auch eine Kopplung mit anderen System möglich, beispielsweise Philips Hue. Per App kann die Standleuchte ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

Ab sofort bei Ikea und im Online-Shop erhältlich

Außergewöhnlich ist ohne Zweifel die Form. Auf einem schwarzen Beton-Sockel ist ein U zu finden, das an der höchsten Stelle 112 Zentimeter hoch reicht. Beim Zusammenbau müsst ihr den mitgelieferten Leuchtstreifen hier selbst einlegen und einen Diffusor als Abdeckung anbringen. Heraus kommen 700 Lumen Lichtleistung, es handelt sich also eher um ein Stimmungslicht.

„Die Inspiration für die Hängeleuchte kam zum Beispiel von einem Flugzeug oder einem Blitz, der sich vom Himmel abhebt. Bei der Standleuchte wollte ich eine schlanke, skulpturale Silhouette mit dem Ausdruck einer sanft rollenden Welle kombinieren“, sagt die Designerin Monika Melder.

Der Preis für die Standleuchte liegt bei 99,99 Euro. Sie ist ab sofort in fast allen Ikea Einrichtungshäusern und zum gleichen Preis auch im Online-Shop von Ikea verfügbar.