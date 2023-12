SpongeBob – The Cosmic Shake: Neues Jump’n’Run als Premium-Spiel

Habt ihr Lust auf einen Ohrwurm? Kein Problem! F steht für Freunde, die was unternehmen, U steht für uns, dich und mich, N steht für N-dlich haben wir mal Spaß. Solltet ihr jetzt die passende Melodie im Kopf haben, dann ist auch diese Neuerscheinung etwas für euch: SpongeBob – The Cosmic Shake (App Store-Link).

Das Anfang des Jahres für andere Plattformen veröffentlichte Jump’n’Run mit dem bekannten Schwamm in der Hauptrolle hat nun auch den Weg in den App Store gefunden. Der Download der Universal-App für iPhone und iPad kostet gerade einmal 9,99 Euro, was deutlich weniger ist als beispielsweise im Steam Store für den Computer.

Das erwartet euch in Bikini Bottom

Die wunscherfüllenden Tränen der Meerjungfrau haben das Chaos in Bikini Bottom entfesselt und nichts ist mehr so, wie es mal war. Als SpongeBob müsst ihr zusammen mit Patrick, der in einen Ballon verzaubert wurde, alle eure Freunde wiederfinden und die ziemlich durcheinander geratene Welt wieder in Ordnung bringen.

Gespielt wird in einer 3D-Umgebung, die ihr frei erkunden könnte. Der richtige Weg ist allerdings ziemlich offensichtlich gestaltet, insgesamt ist der Schwierigkeitsgrad absolut durchschnittlich. Das finde ich aber gar nicht so verkehrt, denn so eignet sich SpongeBob – The Cosmic Shake selbst für Gelegenheitsspieler und Neulinge.

Gute Touch-Steuerung und Unterstützung für Controller

Und auch mit der Touch-Steuerung bin ich sehr gut zurecht gekommen. Mit dem linken Daumen steuert man SpongeBob durch die Gegend, mit dem rechten Daumen wird gesprungen, gewirbelt und interagiert. Die Steuerung kann dabei in den Optionen individuell angepasst werden, auch Gamecontroller werden unterstützt.

Neben dem Spiel selbst punktet SpongeBob – The Cosmic Shake mit zahlreichen Dialogen, in der die mehr oder weniger spannende Geschichte erzählt wird. Hier kommen nämlich die Sprecherinnen und Sprecher aus der deutschen TV-Serie zum Einsatz, was natürlich ein absolutes Highlight ist. Für optische Abwechslung sorgen etliche Kostüme, die ihr im Spiel finden und dann auch verwenden könnt.

Ein Premium-Spiel der seltenen Art

SpongeBob – The Cosmic Shake ist sicherlich kein Must-Have, insbesondere wenn ihr den gelben Schwamm absolut nicht leiden könnt, immerhin steht er ohne Zweifel im Mittelpunkt. Falls ihr euch für den Kauf entscheidet, bekommt ihr ein toll gestaltetes Abenteuer im klassischen Jump’n’Run-Spiel. Mit einer putzigen Grafik und vor allem ohne In-App-Käufe und sonstigen Schweinereien.

Der Schwierigkeitsgrad definitiv nicht zu hoch, so dass man während des Spiels wunderbar abschalten und in eine andere Welt abtauchen kann. Wenn ihr Lust auf eine kleine Reise nach Bikini Bottom habt, die Eintrittskarte kostet nur 9,99 Euro.