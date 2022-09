AirPods: Zweite Non-Pro-Generation heute für 105 Euro im Angebot

In dieser Woche hat Apple die neuen AirPods Pro der zweiten Generation vorgestellt. 299 Euro kosten die neuen In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Das ist eine ganz schöne Ansage und sicherlich nicht für jeden Geldbeutel passend. Wenn ihr das Apple-Erlebnis wünscht, aber nicht so viel Geld ausgeben möchtet, sind die AirPods der zweiten Generation, also das Modell ohne „Pro“ vielleicht etwas für euch.

Bei Saturn werden die „alten“ AirPods derzeit als Angebot des Tages für nur 105 Euro (zum Angebot) verkauft. Damit zahlt ihr rund 25 Euro weniger als bei anderen Internet-Händlern. Der Listenpreis von Apple liegt bei 159 Euro.

Die AirPods sind eine solide Sache, die Verbindung mit dem iPhone und anderen Macs ist genau so einfach, wie mit den neueren AirPod-Generationen. Auch der Klang ist als solide zu beschreiben, auch wenn die AirPods der dritten Generation hier noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Für den Nachfolger zahlt ihr aber mit 185 Euro auch deutlich mehr.