Die Top-Themen der Woche: Unser iPhone 14 Drop-Test & Gewinnspiel

Auch gestern haben uns wieder zwei Pakete von Apple erreicht. Nicht nur die neue Apple Watch Ultra wurde ausgeliefert, sondern auch die neuen AirPods Pro der zweiten Generation. Und auch sonst hat sich in den letzten Tagen vieles um Apple gedreht.

So haben wir beispielsweise ein iPhone 14 Pro Max aus vier Metern Höhe auf harten Steinboden fallen lassen. Nicht ganz ohne Grund, denn wir wollten ausprobieren, ob die Schutzhüllen von Zagg tatsächlich ihren Zweck erfüllen. Leider schlug das iPhone voll auf dem Display auf. Am besten lest ihr die ganze Geschichte nach…

Wir werfen aber nicht nur iPhones herunter, wir verlosen sie auch. Den heutigen Sonntag könnt ihr noch dazu nutzen, an unserem Gewinnspiel mit XLayer teilzunehmen und ein brandneues iPhone 14 im Wert von 999 Euro zu gewinnen. Wenn das mal nicht eine tolle Chance ist?

Neues rund um Philips Hue auf Hueblog.de

Leider nicht reibungslos läuft es derzeit für Philips Hue. Gleich eine ganze Produktserie musste quasi zum geplanten Marktstart wieder zurückgezogen werden. Was dort schief gelaufen ist, könnt ihr im Hueblog nachlesen.

