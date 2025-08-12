Alle Neuerungen in iOS 26 Beta 6

Apple hat Änderungen vorgenommen

Die sechste Beta-Version von iOS 26 ist und Apple hat abermals Änderungen vorgenommen, die wir folgend auflisten. Es gibt Änderungen am Liquid Glass Design, Verbesserungen an der Navigation, neue Klingeltöne und vieles mehr.

6 neue Klingeltöne

Mit iOS 26 macht Apple Mitte September 6 neue Klingeltöne verfügbar. Die Details lassen sich hier nachlesen. Im Video könnt ihr euch ab Minute 4:30 alle Klingeltone kurz anhören.


Änderungen bei Liquid Glass

  • Schalter: Legt man einen Schalter um, gibt es jetzt einen zusätzlichen Glas-Effekt.
Betätigt man einen Schalter, gibt es eine Glass-Animation.
  • Sperrbildschirm: Der Liquid Glass-Effekt wurde aktualisiert, unter anderem ist die Zeitanzeige wieder etwas transparenter. Bei der Eingabe eines Passworts sind die Tasten ebenfalls transparenter als zuvor.
Die Zeitanzeige ist wieder etwas transparenter.
  • App-Menüs: Die Navigationsleisten in Apps wurden leicht aktualisiert, um die Transparenz zu verbessern, ohne die Lesbarkeit zu beeinträchtigen.

Schnellere App-Animationen

Apple hat eine neue Animation beim Öffnen und Schließen von Apps eingeführt, die nun viel schneller ist als zuvor.

Neues Einführungsvideo für iOS 26

Hat man das Update auf iOS 26 durchgeführt, gibt es aktualisiertes Einführungsvideo, das die wichtigsten Änderungen aufzeigt.

Vorschau-App mit Update

In der Vorschau-App gibt es jetzt größere Schaltflächen zum Erstellen und Scannen eines Dokuments.

Freddy
Freddy

