Neues MacBook könnte so günstig werden wie noch nie

Apple könnte schon bald wieder für eine Überraschung sorgen – und diesmal freut sich vor allem der Geldbeutel. Ein neuer Bericht aus Asien behauptet, dass ein 12,9-Zoll MacBook noch in diesem Jahr auf den Markt kommen könnte. Und das schon ab 599 US-Dollar. Damit würde Apple preislich in Regionen vordringen, die man sonst eher von Chromebooks kennt. In Euro „umgerechnet“ könnte der Preis zwischen 800 und 900 Euro liegen.

Die Gerüchteküche brodelt schon seit Ende Juni, als Analyst Ming-Chi Kuo von einem günstigeren 13-Zoll MacBook sprach, das den Absatz ankurbeln und Chromebooks Konkurrenz machen soll. Damals ohne Preisangabe. Jetzt gibt es erste Zahlen.

MacBook soll mit iPhone-Chip laufen

Technisch soll das Gerät spannend werden: Kuo geht davon aus, dass es mit dem A18-Pro-Chip läuft, der letztes Jahr im iPhone 16 Pro Premiere feierte. Damit wäre es der erste Mac, der nicht auf einen M-Chip setzt, sondern auf einen iPhone-Chip. Der Unterschied? M-Chips bieten in der Regel mehr Kerne, mehr RAM und bessere Unterstützung für externe Displays. Spannend also, wie sich der A18 Pro im Alltag schlagen wird.

Laut Kuo könnte die Massenproduktion Ende 2025 oder Anfang 2026 starten. DigiTimes bestätigt diese Einschätzung und nennt einen Preisrahmen zwischen 599 und 699 US-Dollar. Zum Vergleich: Das aktuelle 13-Zoll MacBook Air beginnt in den USA bei 999 US-Dollar – bei uns ab 1.199 Euro. Ein günstigeres Modell wäre also tatsächlich ein ziemlicher Paukenschlag.