AirPods bekommen bald Live-Übersetzungsfunktion

In der aktuellen Beta von iOS 26 versteckt sich offenbar ein spannendes neues Feature: Live-Übersetzung direkt auf den AirPods.

In den Systemdateien von iOS 26 Beta 6 wurde ein Bild gefunden, das AirPods zusammen mit dem Wort „Hallo“ in mehreren Sprachen zeigt. Dazu gibt es einen Hinweis, dass sich die Funktion mit einem Doppeldruck aktivieren lässt. Die Datei trägt passenderweise den Namen „Translate“ – ein ziemlich klarer Hinweis darauf, dass Apple eine spezielle Geste zur Live-Übersetzung plant.

Gerüchte über dieses Feature gab es schon vor der Veröffentlichung von iOS 26. Bloomberg-Reporter Mark Gurman hatte damals angedeutet, dass die AirPods eine Übersetzungsfunktion für persönliche Gespräche erhalten könnten. Jetzt sieht es so aus, als würde Apple genau daran arbeiten. Ob das Feature gleich zum Start von iOS 26 oder erst in einem späteren Update kommt, bleibt noch offen.

Live-Translate für die AirPods Pro 2 und AirPods 4?

Den Bildern zufolge wird die Funktion auf den AirPods Pro 2 und den AirPods 4 unterstützt. Die bestehenden Live-Übersetzungsfunktionen sind mit Apple Intelligence verknüpft, was bedeutet, dass für die AirPods-Funktion möglicherweise auch ein iPhone erforderlich ist, das Apple Intelligence unterstützt.