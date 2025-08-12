Meine persönliche Empfehlung: Beurer BR 60 Insektenstichheiler so günstig wie noch nie

Bei mir zu Hause steht auf dem großen Esstisch auch ein kleiner Behälter mit ein paar praktischen Dingen: Stifte, ein paar Zettel und eben auch der Beurer BR 60 Insektenstichheiler (Amazon-Link). Die aktuelle Mückensaison ist in vollem Gange und damit der Juckreiz sofort gelindert wird, ist ein sogenannter Insektenstichheiler die beste Wahl. Der Stich wird mit Wärme behandelt, sodass der Juckreiz sofort verschwindet.

Ich habe mir damals den Beurer BR 60 gekauft, da die Tasten beim „Original“ namens Bite Away nicht mehr funktioniert haben. Den Umstieg habe ich zu keiner Zeit bereut und nutze den Beurer-Heiler ziemlich häufig, da wir hier in der Umgebung durchaus viel Viehzeug und auch Mücken haben.

Der Beurer BR 60 hat seitlich einen Ein-/Ausschalter und oben einen großen Knopf, mit dem man zwischen kurzem und langem Modus wechseln kann – und schon startet die Behandlung gegen Mückenstiche. Bei der Behandlung muss man etwas auf die Zähne beißen, denn vor allem anfangs ist die Hitze gewöhnungsbedürftig. Der kurze Modus eignet sich übrigens auch für Kinder.

Beurer BR 60 ist so günstig wie noch nie

Normalerweise kostet der Beurer BR 60 Insektenstichheiler 35,99 Euro, als durchschnittlicher Marktpreis haben sich jedoch 19,99 Euro etabliert. Während man am Prime Day noch 18,99 Euro bezahlen musste, ist der Preis jetzt auf nur 15,99 Euro gefallen. Im Vergleich zur UVP spart ihr 56 Prozent!