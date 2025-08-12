TrackWeight: Mit dieser App wird das MacBook-Trackpad zur Waage

Mittlerweile, so könnte immerhin der Eindruck entstehen, gibt es ja für fast alles eine App. Als ich heute von TrackWeight (GitHub-Link) gehört habe, war ich aber doch etwas verwundert, denn dass so eine App möglich ist, hätte ich nicht gedacht: TrackWeight funktioniert nämlich das Trackpad eures MacBook Pros oder MacBook Airs als Waage um und kann das Gewicht von Gegenständen grammgenau ermitteln.

TrackWeight nutzt die Solid-State-Technik des Trackpads und dessen Sensorik, um Gegenstände zu wiegen. Die Solid-State-Technik kommt seit mehreren Jahren in Apples MacBooks zum Einsatz und erfasst Bewegungen und Druck anhand der eingebauten Sensoren.

Um nun aber mit dem Trackpad Gewicht messen zu können, benötigt es den Zugriff auf die die Bibliothek OpenMultitouchSupport des Entwicklers Takuto Nakamura. Diese wird darum in angepasster Form in TrackWeight verwendet und liefert privaten Zugriff auf alle Maus- und Trackpad-Ereignisse. Nach Installation der App, die ihr über GitHub laden könnt, kann es dann auch schon mit dem Wiegen losgehen:

Öffnet zuerst die App. Legt dann einen Finger auf das Trackpad. Legt anschließend den Gegenstand auf das Trackpad, ohne den Finger vom Trackpad zu nehmen. Der Finger muss zwingend auf dem Trackpad verbleiben, da die Messung sonst nicht funktioniert. Übt mit dem Finger so wenig Druck wie möglich auf das Trackpad aus, ohne den Kontakt zu unterbrechen. Dann wird euch das Gewicht des Gegenstandes auf eurem Bildschirm angezeigt.

Vielleicht doch lieber die Küchenwaage?

Wollt ihr Objekte aus Metall wiegen, müsst ihr diese unter Umstände auf ein Papiertuch legen, damit das Trackpad diese nicht fälschlicherweise für einen Finger hält. Um das Trackpad also als Waage nutzen zu können, müsst ihr also einiges beachten, um ein zuverlässiges Ergebnis zu erhalten. Somit gibt es sicherlich einfachere Wege, etwa die klassische Küchenwaage, um Gegenstände zu wiegen. Wenn ihr die App ausprobieren wollt, könnt ihr sie über GitHub kostenlos laden und installieren.