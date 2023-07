Amazon Fire TV: Jetzt auch Omni-QLED-Serie stark reduziert

Bereits in der vergangenen Woche hat Amazon die Fire TV 2 und Fire TV 4 Serie reduziert. Auch dort gab es bereits 4K-Fernseher zum Schnäppchenpreis. Jetzt hat Amazon auch seine hauseigenen Top-Modelle reduziert, genauer gesagt die Fire TV Omni-QLED-Serie. Es sind bis zu 42 Prozent Ersparnis drin und ihr bekommt seinen Fernseher, der erstaunlich viel zu bieten hat.

Die wichtigsten Details auf einen Blick

Die Fire TV-Omni-QLED-Serie ist in vier Größen – 43, 50, 55 und 65 Zoll – erhältlich und verfügt über ein 4K-QLED-Display mit Full Array Local Dimming von bis zu 80 Bereichen (abhängig von der Modellgröße) sowie Unterstützung für HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive.

Es sind alle Fire TV Funktionen integriert, außerdem gibt es einen Ambient TV Modus, der den Fernseher auf Wunsch zu einem riesigen Echo Show macht. Ebenso sind HomeKit und AirPlay mit dabei, was uns aus Apple-Sicht natürlich sehr freut.

Die aktuellen Preise im Überblick

Mein Tipp ist hier ganz klar das 55-Zoll-Modell, das gemessen an der Bilddiagonale wohl das beste Preis-Leistungs-Verhältnis liefert.

Wir stellen vor: Die Amazon Fire TV-Omni-QLED-Serie Smart-TV mit 55 Zoll (140 cm), 4K... Brillantes 4K-Quantum-Dot-Display (QLED) – Erweckt Filme, Serien und Live-Sportübertragungen auf dem Bildschirm zum Leben, mit satten, kräftigen...

Fortschrittliches HDR – Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive sorgen für Bilder mit intensiven, realistischen Farben, die die Grenzen des Bildschirms...

Die Erfahrungen aus der Praxis

Der Amazon Fire TV Omni dürfte der bisher beste Fernseher mit integriertem Fire TV sein. Und im Gegensatz zu vielen integrierten Oberflächen der TV-Hersteller fühlt sich das schon ziemlich gut an. Rund um die Software sehe ich aber auch noch das größte Potenzial, denn zum Teil wirken Oberfläche und Einstellungen doch etwas überladen. Wer es hier deutlich einfacher mag, ist vielleicht mit einem Apple TV oder Roku TV besser bedient.

Das Gesamtpaket von Amazon kann sich aber wirklich sehen lassen. Ob es euer Geschmack ist, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber insbesondere der Ambient-Modus sorgt dafür, dass der Fernseher in den vielen Stunden, in denen er eigentlich nicht eingeschaltet ist, mehr ist als nur ein großer schwarzer Fleck an der Wand. Um den Stromverbrauch zu reduziere, lässt sich die Helligkeit des Ambient-Modus übrigens einstellen. Dann kommt man selbst beim größten Modell auf rund 50 Watt. Dabei kann der Ambient-Modus sogar nur dann aktiviert werden, wenn sich jemand im Raum aufhält.

Und die Bildqualität? Ohne groß in den Einstellungen herumfummeln zu müssen, ist die Bildqualität des 4K-QLED-Fernsehers schon wirklich ordentlich. Insbesondere der HDR-Effekt sorgt für ein sehr farbenfrohes und lebendiges Bild. Das Full Array Local Dimming sorgt dabei für spürbar größere Kontraste. Das ist zu dem jetzt gültigen Preis sonst quasi nicht zu haben.