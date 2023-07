Rally Clash: Neues Freemium-Rallye-Game lädt zum Driften ein

Das Entwicklerstudio Turborilla dürfte einigen von euch aufgrund der Mad Skills Motocross-Spiele bekannt vorkommen. Nun hat man ein weiteres Motorsport-Game im deutschen App Store veröffentlicht: Rally Clash (App Store-Link). Letzteres kann als Freemium-Spiel kostenlos auf iPhones und iPads heruntergeladen werden und benötigt dazu rund 389 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS bzw. iPadOS 11.0 oder neuer auf dem Gerät. Als Sprache steht Englisch im App Store angegeben, allerdings konnte ich das Rennspiel auch in deutscher Sprache absolvieren.

„Springe, drifte und überhole auf herausfordernden Strecken in dem einzigen Handyspiel, das komplett auf dem spannenden Rallycross basiert, wo Autorennen auf Motocross treffen! Die einhändige Steuerung mit dem Daumen macht das Spielen einfach, aber andere bis zur Ziellinie zu schlagen, ist eine schwierigere Aufgabe. Zieh deine Fahrhandschuhe an […]!“

So berichtet das Entwicklerteam von Turborilla zur eigenen Neuerscheinung im deutschen App Store. Bevor man mit dem ersten Rallye-Rennen beginnen kann, hält das Spiel ein kleines Tutorial bereit, in dem die Steuerung erklärt wird und weitere Möglichkeiten des Trainings bestehen. Im Grunde genommen ist die Navigation des eigenen Rallye-Autos jedoch selbsterklärend: Über Wischgesten nach links und rechts bewegt man das Fahrzeug auf der Strecke, durch Drifts in Kurven lädt man einen Turbo auf, der nach der Kurve für einen kleinen Geschwindigkeits-Boost sorgt.

Ein Freemium-Spiel… bleibt ein Freemium-Spiel

In Rally Clash warten „herausfordernde Rallycross-Strecken mit riesigen Sprüngen, engen Kurven und verschiedenen Streckenoberflächen“ auf die Spieler und Spielerinnen. Die Grafik wirkt schon im Training und bei den ersten Rennen einladend und gut gemacht, zudem gibt es viele Sprünge, Reifenstapel am Streckenrand sowie Asphalt- und Sandbeläge auf der Strecke.

Im Spielverlauf lässt sich durch gute Platzierungen in den Rennen auch das eigene Fahrzeug besser ausrüsten, indem gewonnene Belohnungen eingesetzt werden. Wie man allerdings bei einem Freemium-Game zu erwarten hat, hält Rally Clash auch leider jede Menge In-App-Käufe und die üblichen Währungen, Wartezeiten und mehr bereit. Wirklich Spaß macht das Spiel daher dauerhaft wohl nicht, da von den Aufrüstungen der Fahrzeugteile auch die Performance im Rennen abhängig ist. Mir persönlich gefiel zwar die Grafik des Spiels in den Rennen sowie die simple Steuerung – aber ein Freemium-Game bleibt leider immer noch ein Freemium-Game, bei dem der Spielspaß irgendwann stark eingeschränkt ist.