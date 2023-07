Bike: Mac-Schreibprogramm integriert jetzt Aufgabenlisten

Gerade Personen, die kreativ am Mac arbeiten und zunächst vor einem weißen Blatt stehen, können auf jegliche Ablenkungen verzichten, wenn es darum geht, Ideen zu sammeln, sie aufzuzeichnen und schlussendlich zu verarbeiten. Mit Bike gibt es in diesem Zusammenhang eine spannende App für macOS, die vom Entwicklerteam von Hog Bay Software als „Werkzeug zum Nachdenken“ bezeichnet wird.

Bike lässt sich über die Website von Hog Bay Software beziehen und kann ab macOS 11.0 oder neuer auf den Rechner geladen werden. Zum Preis von derzeit 35,69 USD (ca. 34 Euro) lässt sich dort auch die Lizenz für die App erwerben, die ein Jahr an kostenlosen Updates beinhaltet. Danach lässt sich Bike weiterhin in vollem Umfang nutzen, Aktualisierungen erfordern dann aber einen erneuten Kauf. Die App steht in englischer Sprache bereit und benötigt rund 10 MB an freiem Speicherplatz.

Der Fokus von Bike liegt nicht auf der Erstellung von längeren Texten und ist demnach kein simpler Text-Editor, sondern konzentriert sich stattdessen auf Gliederungen, Inhaltsverzeichnisse und mehr. Dazu stellt die Anwendung für genau diese Arbeitsabläufe unter anderem eine Tastatur-basierte Navigation zur Bewegung in Verzeichnissen zur Verfügung. Einer der Vorteile von Bike ist die Einfachheit: Es gibt keine Optionen, die Texte großartig in Schriftarten, Fett- und Kursivschrift zu verändern, keine Textfarben, Hervorhebungen oder andere Formatierungsmöglichkeiten, dafür aber eine für Verzeichnisse wichtige hierarchische Struktur.

Feedback von Usern zur Betaversion gefragt

Nun hat Entwickler Jesse Grosjean eine neue Version von Bike angekündigt, nachdem er bereits im letzten Monat Version 1.12 mit einer verbesserten Navigation innerhalb der einzelnen Projekte herausgegeben hatte. Bei Twitter meldet sich Grosjean nun zu Wort und berichtet in einer kleinen Vorschau auf eine kommende integrierte Aufgabenliste, die es vereinfachen soll, anstehende Aufgaben innerhalb der mit Bike verwalteten Notizen zu organisieren.

Jesse Grosjean bietet die neue Version von Bike bereits als Betaversion in v.1.13 (137) als kostenlosen Download im DMG-Dateiformat an. Bis zur finalen Version wird es aber wohl noch etwas dauern, da sich der Entwickler bisher noch nicht vollumfänglich entschieden hat, wie er die oben genannte Funktion in die App integrieren will. Das Feedback von Nutzern und Nutzerinnen zur aktuellen Betaversion von Bike ist daher sehr willkommen.