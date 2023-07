Apple Vision Pro: Markteinführung in Deutschland erst deutlich später?

Apples Mixed Reality-Headset Vision Pro soll Anfang des nächsten Jahres auf den Markt kommen und zunächst in Apple Stores in den USA verfügbar gemacht werden. Wer sich in Deutschland für das Gerät interessiert, muss möglicherweise noch deutlich länger warten, ehe man die Datenbrille selbst erwerben und nutzen kann.

Der immer gut informierte Bloomberg-Redakteur Mark Gurman hat nun in seinem abobasierten aktuellen Power On-Newsletter, in dem er über aktuelle Tech-Themen berichtet, auch die Pläne Apples zur Bereitstellung des Apple Vision Pro-Headsets angeschnitten. Demnach könnte das Headset in Deutschland erst in einer dritten Marktstart-Stufe erhältlich sein.

„Die Strategie ähnelt dem Debüt der Apple Watch im Jahr 2015, aber die beiden Produkteinführungen werden sich in Bezug auf die anfängliche Verfügbarkeit unterscheiden. Die Smartwatch wurde zur gleichen Zeit in mehreren Ländern eingeführt, während das Headset erst Ende des Jahres auf den Markt kommen wird. Das Unternehmen spricht von Kanada und Großbritannien als zwei der ersten Länder außerhalb der USA, während es auch eine Expansion nach Frankreich, Australien, Korea, Japan, Hongkong und dem chinesischen Festland plant.“

Kaufpreis und Verfügbarkeit dürften nur wenige Interessierte anlocken

Deutschland ist in diesen ersten beiden Expansionswellen offenbar nicht dabei, so dass hierzulande Interessierte das Vision Pro-Headset daher möglicherweise deutlich später in den Händen halten könnten. Die Auflistung der erwähnten Länderauswahl kommt zugegeben überraschend, wenn man an frühere Produkteinführungen außerhalb der USA denkt. In der Regel wird der deutsche Markt nach den USA, Großbritannien und Australien relativ schnell bedient.

Selbst wenn das Vision Pro-Headset auf dem deutschen Markt erscheint, wird die Einführung sicher nicht mit denen vergangener Apple-Produkte vergleichbar sein. Nicht nur der Kaufpreis von geschätzten 4.000 Euro dürfte für ein verhaltenes Interesse sorgen, auch kürzlich bekannt gewordene Fertigungsprobleme der Vision Pro könnten zum Marktstart nur wenige verfügbare Exemplare bereithalten.