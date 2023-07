Threads: 100 Millionen User, auch Apple eröffnet verschiedene Accounts

Nachdem Threads innerhalb kürzester Zeit schon die 100-Millionen-User-Marke geknackt hat, ist auch Apple auf den Zug aufgesprungen und hat auf Metas Twitter-Alternative diverse Accounts eröffnet, wie etwa Apple News, Apple Music, Shazam, Beats by Dre und Apple Books. In Deutschland und dem Rest der EU könnt ihr die App weiterhin nur über Umwege nutzen.

Für manch einen stellt es eine Art Ritterschlag für Threads dar, dass Apple nun erste Accounts auf dem neuen Microblogging-Netzwerk aus dem Hause Meta eröffnet hat. Das zeige, dass die Plattform schon jetzt zum Mainstream gehöre, schreibt zum Beispiel 9to5Mac.

In Deutschland müsst ihr euch weiterhin mit Instagram begnügen, falls ihr Threads nicht über Umwege installieren wollt. Die iOS-App von Metas mittlerweile wohl erfolgreichstem sozialen Netzwerk soll dafür aber auch gerade um den Support der in iOS 16 eingeführten Live-Aktivitäten erweitert werden.

Live-Aktivitäten bald in Instagrams iOS-App?

Über Live-Aktivitäten können Apps nützliche Informationen in Echtzeit direkt auf dem Sperrbildschirm oder der Dynamic Island des iPhone 14 Pro anzeigen. Wie 9to5Mac berichtet, wird ein entsprechender Support in der Instagram-App gerade getestet. Dabei handelt es sich um die Anzeige des Upload-Fortschritts eines Inhalts auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island.

Einige wenige Nutzer und Nutzerinnen sehen bereits eine entsprechende Mitteilung, wenn sie zum Beispiel den Upload einer Story in Instagram angestoßen und die App anschließend geschlossen haben. Auf diese Weise lässt sich nachvollziehen, ob ein Upload geklappt hat, ohne Instagram noch einmal öffnen zu müssen.

Da das Feature bisher aber nur ausgewählten Usern angezeigt wird, liegt es nahe, dass sich die Funktion noch in der Testphase befindet. Vielleicht ist das Testing ja mit der Veröffentlichung des nächsten App-Updates abgeschlossen und ihr könnt euch ebenfalls über den Support von Live-Aktivitäten freuen.