Amazon gewährt Sonderbehandlung für Apple-Produkte

Wenn ihr öfters bei Amazon einkauft, sind euch die Produktseiten von Amazon bekannt. Hier wird natürlich das Produkt beworben, allerdings versucht Amazon, möglichst viele Kaufanreize zu schaffen. Unter anderem gibt es gesponserte Beiträge von anderen Herstellern, verwandte Produkte zu diesem Artikel oder Artikel, die andere Kunden kaufen, nachdem ein Produkt angesehen wurde.

Wirft man einen Blick auf die Produktseiten von iPhone, iPad, Mac und Co, fällt auf, dass dort keine Werbung und gesponserte Einträge für Drittanbieter angezeigt werden. Laut einem Bericht von Business Insider hat Apple mit Amazon eine Vereinbarung getroffen, um die Werbung von Wettbewerbern zu entfernen. Die Produktseiten sind deutlich aufgeräumter als alle anderen.

Während die Produktseiten frei von Drittanbieterwerbung sind, werden in den Suchergebnissen weiterhin auch passende Treffer für Produkte und Zubehör anderer Hersteller angezeigt. Doch auch hier ist die weitere Werbung stark begrenzt. Sucht man zum Beispiel nach einem Samsung Galaxy Smartphone, wird auf der kompletten Ergebnisseite Werbung für andere Produkte angezeigt.

Diese Vereinbarung wurde schon 2018 getroffen, als Apple beschlossen hat, seine Produkte auch über Amazon zu vertreiben. In einer E-Mail, die zuvor vom Justizausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlicht wurde, schrieb Jeff Wilke, der ehemalige Einzelhandelschef von Amazon: „Wir verstehen, dass Apple keine Verkäufe an konkurrierende Marken in der Suche oder auf Detailseiten tätigen möchte. Wir verstehen, dass Apple auf den Produktdetailseiten keine Produktplatzierung sehen möchte, die Nicht-Apple-Produkte empfiehlt.“ Unklar ist, ob Apple Zahlungen an Amazon für die entgangenen Werbeeinnahmen tätigt. In der Mail heißt es nämlich „Apple müsste diese Platzierungen kaufen oder Amazon für die entgangenen Werbeeinnahmen entschädigen.“

Im Vergleich: Samsung Galaxy vs. iPhone