Black Week bei MediaMarkt mit vielen Angeboten gestartet

Auch wenn der Black Friday erst Ende der nächsten Woche ansteht, gibt es schon jetzt zahlreiche Angebote. MediaMarkt hat schon eine Aktionsseite scharf geschaltet, auf der ihr einige spannende Angebote finden könnt. Wir haben zahlreiche Highlights für euch herausgesucht, schaut doch mal rein.

Manuelle oder automatische Bodenreinigung

Ein echtes Highlight ist der Dreame L10s Ultra, ein Saug- und Wischroboter, der mich bereits überzeugen konnte. Für diesen Preis bekommt ihr aus meiner Sicht kein besseres Gerät, denn der L10s Ultra ist unter anderem mit einer smarten Kamera ausgestattet, die auch kleine Gegenstände auf dem Boden erkennen kann. Mehr Infos bekommt ihr in meinem Testbericht.

MediaMarkt bietet den Dreame L10s Ultra derzeit für 699 Euro (zum Angebot) an. Im Internet-Preisvergleich kostet der Roboter mit 859,99 Euro bedeutend mehr. Da braucht man auch nicht mehr auf den Black Friday warten – und selbst am Prime Day war der Roboter noch 100 Euro teurer.

Falls ihr lieber eine manuelle Bodenreinigung bevorzugt, dann ist vielleicht der Dyson V8 Motorhead für euch interessant. Das Einsteiger-Modell kostet 279 Euro (zum Angebot) und ist damit rund 20 Euro günstiger als der Preisvergleich.

Leckeres Essen mit einem Airfryer

Egal ob knusprige Pommes, aufgebackene Brötchen oder gegrilltes Gemüse – wir nutzen unseren Airfryer fast jeden Tag. Bei MediaMarkt bekommt ihr derzeit einige Modelle günstiger, etwa den kompakten Smart Air Fryer von Xiaomi für 69,02 Euro (zum Angebot) oder den Airfryer XXL Connected von Philips für 149 Euro (zum Angebot). Beide haben auch eine App-Anbindung, das Modell von Philips würde ich als Familienvater aufgrund des deutlich größeren Volumens bevorzugen.

Die Angebote von Philips Hue auf einen Blick

Insbesondere in Sachen Zubehör hat MediaMarkt einige spannende Angebote von Philips Hue auf Lager. So bekommt ihr Bewegungsmelder, Smart Plugs oder Dimmschalter jeweils im 3er-Pack günstiger. Oder ihr schlagt beim Philips Hue LightStrip Plus mit drei Metern Länge zu.

Zwei spannende Nanoleaf-Bundles

Ebenfalls smartes Licht gibt es von Nanoleaf. Die Nanoleaf Shapes Hexagons bekommt ihr als Starter-Set mit 15 Panelen für 209 Euro (zum Angebot). Die Black Edition gibt es mit neun Modulen für 149 Euro (zum Angebot).