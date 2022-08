Amazon Prime Video: Neues Design für Apple TV wird verfügbar gemacht

Viele Streaming-Apps ähneln sich vom Design und in der Navigation stark. Nun macht Amazon in der Prime Video-App (App Store-Link) für das Apple TV ebenfalls ein neues Design verfügbar. Wer schon bei Netflix unterwegs ist, wird sich schnell an die Umstellung gewöhnen.

Die Navigation ist jetzt auf der linken Seite verfügbar, zudem werden die Serien und Filme jetzt mit einer großen Vorschau angezeigt. Darunter findet ihr die aktuellen Empfehlungen, Top 10-Listen, Kategorien und mehr.

Stellt sicher, dass ihr die neuste App-Version installiert habt. Das neue Layout sollte sich automatisch freischalten, allerdings wird das Update schrittweise verfügbar gemacht, sodass nicht alle Nutzer und Nutzerinnen sofort das neue Design sehen. Das neue Layout ist auf dem Apple TV 4K und Apple TV HD erhältlich.

Fotos: The Verge.