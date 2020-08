Angriff auf TikTok: Instagram Reels startet jetzt offiziell

Ich habe ja schon viele Social Media-Apps installiert, aber TikTok hat es bisher noch nicht auf mein iPhone geschafft. Davon ab, sieht man ja auch bei Instagram (App Store-Link) immer wieder TikTok-Videos. Doch das ist nicht mehr nötig, denn mit Reels hat Instagram die Funktion von TikTok kopiert. Während Reels schon für zahlreiche Nutzer verfügbar waren, können ab sofort alle darauf zugreifen.

Was sind Reels? Hierbei handelt es sich um 15-sekündige Videos, die aus mehreren Clips bestehen können. Diese lassen sich mit Ton, Effekten und neuen Kreativtools bearbeiten. Folgende Tools und Effekte gibt es:

Audio : Suche in der Instagram-Musikbibliothek nach einem Lied. Du kannst auch deinen Originalton verwenden, indem du das Video einfach mit Ton aufnimmst. Wenn du ein Reel mit Originalton teilst, wird dir die Tonspur zugeschrieben. Wenn du ein öffentliches Konto hast, können auch andere Nutzer Reels mit deiner Tonspur erstellen, indem sie „Audio verwenden“ auswählen.

: Suche in der Instagram-Musikbibliothek nach einem Lied. Du kannst auch deinen Originalton verwenden, indem du das Video einfach mit Ton aufnimmst. Wenn du ein Reel mit Originalton teilst, wird dir die Tonspur zugeschrieben. Wenn du ein öffentliches Konto hast, können auch andere Nutzer Reels mit deiner Tonspur erstellen, indem sie „Audio verwenden“ auswählen. AR-EFFEKTE : Die Effekte in unserer Effektgalerie stammen sowohl von Instagram als auch von Creators aus der ganzen Welt. Du kannst damit mehrere Clips mit unterschiedlichen Effekten aufnehmen:

: Die Effekte in unserer Effektgalerie stammen sowohl von Instagram als auch von Creators aus der ganzen Welt. Du kannst damit mehrere Clips mit unterschiedlichen Effekten aufnehmen: Timer und Countdown : Mit dem Timer kannst du deine Clips freihändig aufnehmen. Wenn du auf den Aufnehmen-Button drückst, wird dir ein 3-2-1-Countdown angezeigt, bevor die Aufnahme beginnt und so lange läuft, wie du eingestellt hast.

: Mit dem Timer kannst du deine Clips freihändig aufnehmen. Wenn du auf den Aufnehmen-Button drückst, wird dir ein 3-2-1-Countdown angezeigt, bevor die Aufnahme beginnt und so lange läuft, wie du eingestellt hast. Ausrichten : Mit der Ausrichten-Funktion kannst du dich und die Kamera passend positionieren, wenn du mehrere Clips aufnimmst. So schaffst du ganz einfach nahtlose Übergänge, wenn du z. B. wie von Zauberhand dein Outfit wechseln oder Freunde per Fingerschnipp im Reel auftauchen lassen möchtest.

: Mit der Ausrichten-Funktion kannst du dich und die Kamera passend positionieren, wenn du mehrere Clips aufnimmst. So schaffst du ganz einfach nahtlose Übergänge, wenn du z. B. wie von Zauberhand dein Outfit wechseln oder Freunde per Fingerschnipp im Reel auftauchen lassen möchtest. Tempo: Du kannst dein Video oder die Tonspur ganz oder teilweise beschleunigen oder verlangsamen. Nutze die Funktion zum Beispiel, um im Takt zu bleiben oder Slow-Motion-Videos zu drehen.

Die Reels in Explore veranschaulichen die aktuellen Trends auf Instagram. Hier kann man in einem angepassten Feed eine vielfältige Auswahl an Reels entdecken – von allen Benutzern auf Instagram. Wenn euch ein Reel gefällt, könnt ihr es ganz einfach liken, kommentieren oder mit Freunden teilen.

